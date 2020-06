Si de nombreux aspects médicaux et sanitaires sont connus, et espérons-le maitrisés, la crise du Covid-19 n’est malheureusement pas terminée. Il reste 2 domaines presque totalement inconnus et sans réponse aujourd’hui : comment les collaborateurs appréhendent-ils leur retour au bureau et quelle sera l’attitude des clients, s’ils reviennent ?

Pour que les dirigeants aient des réponses à ces 2 interrogations cruciales pour le business, Qualtrics a développer 2 nouveaux produits.

Le dispositif d’enquête Pulse Retour Travail est une solution automatisée d’écoute en continu des salariés qui doit permettre de savoir, de comprendre ce que ressentent les employés et donc d’agir en conséquence afin que les forces vives de l’entreprise puisse retourner au bureau en toute confiance.

Qualtrics lance également Pulse Confiance Client Covid-19, une solution pour aider les sociétés à rester connecter avec leurs clients afin de comprendre leurs attentes pour pouvoir entreprendre les actions nécessaires et renforcer le lien de confiance.

Ryan Smith, cofondateur de l’entreprise, précise : « Reprendre l’activité, oui. Mais il faut le faire de la bonne façon et cela veut dire comprendre ce que les gens ressentent et ce qu’on peut faire pour instiller la confiance dans la réouverture et le maintien de la santé et de la sûreté ».