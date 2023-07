L’inflation ne désemplit pas. La hausse des taux d’intérêts non plus et cela devrait faire basculer les économies du monde entier dans une légère récession en 2023, l’Europe et les USA étant en tête de peloton. Dans un contexte où les perspectives de croissances sont minimales, les nouvelles technologies, à l’image du low-code, pourraient bien jouer un rôle décisif afin de minimiser l’impact d’une conjoncture économique bien terne.

Une étude récente menée par Gartner démontre que les principales préoccupations des PDG ont radicalement changé pour 2023-2024 par rapport aux années précédentes. Deux enseignements méritent d’être soulignés :

1. La croissance importe toujours, mais moins : bien qu’elle demeure prioritaire, la croissance de l’activité passe après sa capacité à résister aux défis actuels. Seulement 39% des répondants l’ont inclus dans leurs 3 priorités stratégiques contre 56% l’an passé.

2. La rétention des employés-clés est la nouvelle priorité : s’assurer que les équipes en place sont heureuses, productives et efficaces est bien plus rentable qu’attirer de nouveaux talents. Une réalité particulièrement saillante dans le domaine de la tech où la pénurie de talents fait rage et les exigences salariales sont élevées. L’expérience employée est ainsi la deuxième plus grosse priorité des PDG, tandis que l’expérience-client se classe seulement douzième.

En parallèle, Gartner indique également que les budgets mondiaux dédiés à l’IT augmenteront de 2.4% par rapport à 2022. Il s’agit d’un véritable témoignage du rôle clé que continuera à jouer l’IT dans son rôle de pourvoyeur d’idées et de nouveautés afin d’aider les entreprises à traverser cette zone de turbulences économiques. En fait, la récession peut catalyser le changement digital et les initiatives de réductions des coûts à travers l’ensemble des marchés. C’est en ce sens que low-code s’avère être un chemin vertueux vers cet objectif, celui de protéger les entreprises des effets de la récession et ce, à travers plusieurs axes.

Des initiatives audacieuses pour un environnement plus réactif

La pandémie nous a montré que la technologie ainsi qu’une stratégie numérique dynamique sont essentielles pour prospérer, même dans les périodes les plus agitées.

Les plateformes low-code apportent aux organisations l’agilité nécessaire afin de mettre au point des solutions adaptées aux changements du marché – que l’on recherche des solutions attrayantes pour les clients ou des applications pour améliorer l’efficacité et la fidélité des partenaires et employés.

Voici pourquoi :

>> Des capacités de programmations ergonomiques qui éliminent la complexité du code et des solutions logicielles.

>> La réutilisation du code qui permet aux développeurs de multiplier les projets sans repartir de zéro.

>> La possibilité de présenter rapidement un prototype fonctionnel permettant aux entreprises de bénéficier d’un feedback rapide. Les développeurs pourront ainsi ajuster en fonction de celui-ci jusqu’à la solution idoine.

Conserver et développer les talents existants

Selon l’International Data Corporation (IDC), la pénurie de talents dans le domaine de la tech devrait atteindre 20% d’ici 2025. Plutôt que de chercher à développer les équipes à disposition, ce qui peut être coûteux, il est nécessaire de faire plus pour stimuler leur productivité ainsi que la collaboration entre ces équipes et le reste de l’organisation.

Les plateformes de low-coding sont pensées pour réduire la complexité du développement, souvent superflue, et accélérer l’essentiel, permettant à l’entreprise de maximiser la productivité des équipes en place. Le caractère ergonomique du low-code la rend accessible et permet aux différentes parties prenantes de s’engager dans le processus de développement, pas en tant que développeur mais plutôt comme apporteur d’idées.

Gartner parle de ce phénomène comme une “fusion d’équipe” où des compétences interdisciplinaires se rejoignent et partagent la responsabilité des résultats commerciaux et lient les critères de réussite.

Améliorer l’expérience développeur

Il s’agit d’une variable clé pour retenir ses talents, c’est-à-dire développer une culture où les développeurs désirent rester et performer.

Le low-code réduit significativement le temps passé sur les tâches traditionnelles de développement, les développeurs peuvent donc se focaliser sur des innovations cherchant à répondre aux problématiques concrètes de l’entreprise.

C’est un aspect qui permet un plus grand sens de l’accomplissement pour les développeurs. D’ailleurs le gain de temps généré par le low-code permet d’augmenter la productivité de ces derniers en évitant de les exposer à un contrecoup psychologique.

Internaliser le développement

Externaliser peut parfois paraître comme une solution économique pourtant, ces derniers temps l’ont montré, il faut plus de ressources pour adapter des applications aux besoins spécifiques de l’entreprise, augmentant drastiquement les coûts sur le long-terme.

Internaliser permet aux organisations de développer plus rapidement et de se différencier par rapport aux concurrents, d’un point de vue client ou de vos équipes. Le low-code haute performance permet désormais de développer son propre logiciel à un tarif compétitif.

Pour l’ensemble de ces raisons, le low-code constitue une source d’oxygène dans une période d’asphyxie économique. La spécificité de cette voie d’innovation réside dans sa capacité à s’adapter aux changements d’un environnement à l’allure parfois déroutante, que des disruptions majeures s’apprêtent à bouleverser à l’image de l’intelligence artificielle par exemple. Plus que jamais, il est donc nécessaire de se parer des meilleurs outils pour s’adapter et maintenir ses perspectives, un besoin auquel répond le low-code.

Par Alexandre Cozette, Lead Solutions Architect chez OutSystems

