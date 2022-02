La startup américaine Rigetti inaugure son nouvel ordinateur quantique Aspen-M, une machine à 80 qubits universels supraconducteurs. Mais le constructeur est très en retard sur la roadmap présenté en 2019.

Rigetti est l’une des startups les mieux financées de l’univers quantique. Créée par Chad Rigetti (un ancien d’IBM), elle est connue à la fois pour sa plateforme de développement Forrest, pour son offre de « quantum as a service » QCS et pour ses machines quantiques 32 Qubits (Aspen-8 et Aspen-10) notamment disponibles via les offres QaaS d’Amazon (AWS Braket) et d’Azure (Azure Quantum).

Le constructeur est plutôt très en retard sur la roadmap qu’il s’était lui-même infligé en 2018. À l’époque, il espérait être en mesure de sortir un processeur quantique 128 qubits dès 2020 et dépasser les 1000 qubits en 2024.

Rigetti Aspen-M, ordinateur quantique « multi-chip »

Nous sommes désormais en 2022, et à défaut de proposer une machine 128 qubits, Rigetti vient d’officialiser son système Aspen-M, une machine quantique 80 qubits.

C’est la première machine bâtie avec l’approche propriétaire ‘multi-chip’ présentée ces derniers mois par le constructeur. L’Aspen-M sera très prochainement accessible via le service Amazon Braket et un peu plus tard via Azure Quantum, via Strangeworks QC et via la plateforme Orquestra de Zapata Computing.

Rigetti en a profité pour en dévoiler un peu plus sur les performances de son dernier ordinateur quantique et a publié des Benchmarks et notamment les résultats CLOPS. Rappelons que CLOPS (Circuit Layer Operations per Second) est un benchmark inventé par IBM pour mesurer la rapidité avec laquelle un processeur quantique peut exécuter un circuit quantique (autrement dit un calcul quantique).

Le CLOPS ne se contente pas de compter les Qubits mais donne une bonne idée de la stabilité de ces Qubits et de la fiabilité des calculs. On le sait, plus un ordinateur a de Qubits, plus il est difficile de les stabiliser et d’obtenir des résultats précis. D’ailleurs, IBM atteint son CLOPS le plus élevé, 1419 CLOPS avec son ordinateur Bogota, une machine 5 Qubits (par comparaison, le Brooklyn à 65 Qubits plafonne pour le moment à 753 CLOPS).

Selon Rigetti, l’Aspen-M affiche 892 CLOPS. Ce qui évidemment ne signifie pas grand-chose pour l’instant puisque c’est à notre connaissance la première fois que le Benchmark d’IBM est officiellement lancé sur un autre ordinateur quantique qu’un IBM et que rien ne permet de savoir si l’implémentation de Rigetti est réellement similaire à celle d’IBM.

Vers des machines quantiques plus fiables

Par ailleurs, Rigetti continue d’explorer comment améliorer ses Qubits et les rendre plus fiables. L’entreprise expérimente déjà une nouvelle architecture quantique à base de signal 3D et de liens supraconducteurs. Selon le constructeur, il aurait atteint une fiabilité de 99,5% avec un prototype 9 Qubits basé sur cette nouvelle architecture. « Atteindre des taux d’erreur bien inférieurs à un pour cent est un grand pas vers une commercialisation plus large de l’informatique quantique », a déclaré Chad Rigetti, fondateur et PDG de Rigetti. « Nous pensons que cela ouvre une nouvelle phase dans la R&D sur les algorithmes quantiques, qui comprend actuellement le développement d’applications pratiques, l’évaluation comparative des avantages quantiques et les tests empiriques de la correction des erreurs quantiques. »

Rappelons que Rigetti est en pleine phase d’introduction en bourse via un processus SPAC réalisé par Supernova Acquisition Partners II. Par ailleurs, le constructeur a annoncé cette semaine un nouveau partenariat avec le NADAQ pour élaborer les premières applications financières quantiques mais aussi un partenariat stratégique avec le fabricant de processeurs ARM Ampère en vue du développement de machines hybrides « classique/quantique ».