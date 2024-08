En partenariat avec AWS, Rigetti rend sa machine Ankaa-2 disponible à tous les chercheurs et développeurs quantiques via le service Amazon Bracket.

Cela faisait un petit bout de temps que Rigetti, l’une des startups américaines du quantique bénéficiant de larges investissements, n’avait plus donné de ses nouvelles. L’entreprise avait dévoilé un prototype « Aspen-M » de 80 Qubits en février 2022. Mais depuis, le pionnier du quantique a revu sa copie et repensé l’architecture de ses machines quantiques. Ainsi est née l’architecture « Ankaa » qui représente déjà la quatrième génération d’architecture quantique chez Rigetti. Elle utilise des portes à deux qubits médiées par des coupleurs réglables, ce qui améliore les performances.

Présenté il y a quelques mois, le système Ankaa-2, avec ses 84 qubits, atteint une fidélité médiane de 98 % pour les portes à deux qubits, offrant une amélioration de performance de 2,5 fois par rapport aux générations précédentes.

Cette semaine, Rigetti Computing a officialisé l’accessibilité de sa machine Ankaa-2 via le service Amazon Web Services (AWS) Braket.

Un système quantique à la pointe de la technologie

Selon Rigetti, l’Ankaa-2 s’affirme comme l’ordinateur quantique basé sur des portes logiques le plus puissant actuellement disponible sur la plateforme Braket. Et quand Rigetti dit « disponible », il entend « vraiment accessible ». Contrairement à d’autres dispositifs quantiques sur Amazon Braket, qui peuvent avoir une disponibilité limitée, l’Ankaa-2 se démarque en effet par sa capacité à exécuter les circuits des clients tout au long de la journée. Cette caractéristique offre une flexibilité accrue aux chercheurs et aux entreprises souhaitant explorer les possibilités de l’informatique quantique.

Un écosystème quantique en expansion

L’intégration de l’Ankaa-2 sur AWS Braket s’inscrit dans une stratégie plus large d’Amazon visant à offrir un accès diversifié aux technologies quantiques. Même si Amazon développe ses propres ordinateurs quantiques dont on n’a encore jamais vu la couleur, l’hyperscaler propose également l’accès à des systèmes de plusieurs fabricants via son service cloud.

Ces ordinateurs quantiques restent en général (et c’est le cas avec Rigetti) physiquement hébergés dans les laboratoires ou centres de données de leurs fabricants respectifs, mais sont connectés à la plateforme AWS via des API.

Rigetti prépare sa troisième génération Ankaa

Rigetti est, avec IonQ, l’une des rares startups du quantique cotées en bourse. Comme toutes ses consœurs, Rigetti est une deeptech en pleine phase de R&D qui affiche de lourdes pertes et doit essentiellement ses rentrées à des contrats passés avec l’état américain. Au second trimestre 2024, l’entreprise affiche un total des recettes de 3,1 millions de dollars pour un total de dépenses d’exploitation de 18,1 millions de dollars.

Et comme tous les acteurs actuels du quantique, Rigetti donne désormais la priorité à la fiabilisation des Qubits plutôt qu’à la multiplication de leur nombre. Le constructeur affirme être toujours en bonne voie pour finaliser son « Ankaa-3 » avant la fin de l’année. La machine reste une machine 84 Qubits mais vise une fidélité médiane supérieure à 99% sur les portes à 2 qubits. « Nous observons des résultats très prometteurs, tant en termes de fidélité que de vitesse, sur nos systèmes actuels qui utilisent la technologie sous-jacente de notre futur système Ankaa-3 » affirme le Dr Subodh Kulkarni, CEO de Rigetti. « Un système de 24 qubits atteint une fidélité de 99 % pour les portes à 2 qubits. Nos vitesses de porte sont de 60 à 80 ns, ce qui rend nos systèmes deux fois plus rapides que ceux des autres acteurs de l’informatique quantique supraconductrice, et 3 à 4 ordres de grandeur plus rapides que les systèmes d’informatique quantique à ions piégés et à atomes purs. Nous sommes confiants dans notre capacité à transposer ce niveau de performance sur notre puce de 84 qubits ».

