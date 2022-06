Une nouvelle étude Atlas VPN évalue le nombre d’utilisateurs des différents navigateurs à travers la sphère Internet. Voici ce qu’il faut en retenir…

Atlas VPN a regroupé ses propres statistiques avec celles de StatCounter et de Internet World Stats pour déterminer le nombre d’utilisateurs de chacun des navigateurs toute plateforme confondue.

Sans surprise, Google Chrome l’emporte aisément entre sa domination du marché sur les Desktops (PC et Mac) et sur l’univers Android. Son navigateur serait ainsi utilisé régulièrement voire quotidiennement par plus de 3,3 milliards d’internautes dans le monde ! Un sacré cheval de Troie pour l’ensemble des services de Google à commencer par son activité publicitaire.

Safari se place en seconde position évidemment principalement porté par l’iPhone même si les utilisateurs d’iPad et de macOS comptent évidemment significativement. Selon Atlas VPN, Safari est désormais utilisé quasi quotidiennement par plus d’un milliard d’internautes dans le monde ! Un chiffre qui représente 19,16% des internautes !

A côté, les autres navigateurs font bien pâle figure.

Microsoft Edge prend la troisième place du podium avec près de 213 millions d’utilisateurs réguliers. Surtout porté par Windows 11, ses parts de marché continuent de croître doucement mais surement. Selon StatCounter, elles s’élèvent désormais à 4% si on combine « Desktops et Mobiles », et à 10,1% si l’on ne regarde que les navigateurs PC.

Cette montée en puissance de Edge se fait au détriment de Firefox dont la version mobile n’a jamais réussi à s’imposer. Le navigateur open source de Mozilla n’arrive qu’en quatrième position avec ses 179 millions d’internautes fidèles.

Au passage, on notera que Samsung et son navigateur « Samsung Internet » prend la cinquième position avec un peu moins de 150 millions d’utilisateurs, une place probablement portée par sa gamme de smartphones et tablettes « Galaxy ». Il devance ainsi Opéra qui compte un peu plus de 108 millions d’utilisateurs.

Si on additionne ces chiffres pour s’amuser, on obtient 5 milliards (5 034 365 783) d’internautes ce qui ne signifie en réalité pas grand-chose. D’abord parce que certains internautes utilisent plusieurs navigateurs (ou des navigateurs différents sur leur ordinateur et sur leur mobile) ensuite parce les utilisateurs Chinois n’utilisent pas les mêmes navigateurs et ne sont apparemment pas significativement représentés dans les statistiques d’Atlas VPN. Pour rappel, selon Internet World Stats, le monde compte en 2022, 7.934.716.815 internautes…