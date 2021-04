InformatiqueNews évoque fréquemment les nouveautés de Zoom. Mais Microsoft continue aussi d’ajouter à un rythme effréné de nouvelles fonctionnalités à Teams. Chaque semaine de nouvelles options et fonctions naissent. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le produit s’est bien métamorphosé en une année de pandémie et d’adoption massive du hub collaboratif par les entreprises.

Ainsi rien que depuis février 2021 (donc en moins de deux mois), le logiciel s’est vu enrichi de la transcription automatique des réunions (avec attribution des paroles au bon speaker et le moyen de chercher par interlocuteur), des fonctions IA de récapitulatif des meetings, l’intégration d’une fonction « Meet Now » dans Outlook, la possibilité de masquer le numéro appelant des personnes qui rejoignent un meeting par voie téléphonique, de nouvelles options de gestion des salles d’attente, le support de la Touch bar des MacBook, une vue plus dynamique sous Android et iOS, une fonction Live Event sur iPad, et autres subtilités.

Pour les prochaines semaines, Microsoft prépare d’autres améliorations dont deux ont attiré notre attention :

* Les bulles : plutôt que d’avoir à ouvrir une fenêtre pour le chat en parallèle des vidéos de discussion, il sera possible de faire apparaître les échanges textuels sous forme de bulles par-dessus les flux vidéos

* Les entreprises vont enfin pouvoir personnaliser et uniformiser le fond virtuel qui s’affiche derrière les interlocuteurs lors des conférences vidéos de sorte à unifier la vue pour tous les collaborateurs de l’entreprise par exemple. Elles vont aussi pouvoir un peu plus personnaliser la salle d’attente à leurs couleurs.

Pour information, une roadmap des améliorations attendues dans Teams et de façon plus générale dans Microsoft 365 est disponible ici : Roadmap Microsoft 365