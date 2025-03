Le nouveau Snom HD331 optimise la communication hôtelière en combinant le confort des clients, une gestion efficace et une technologie de pointe avec un design élégant et hygiénique.

Des expériences personnalisées pour les clients et des intégrations technologiques sans faille sont au cœur de l’exploitation hôtelière moderne. La téléphonie y joue un rôle central en tant que pivot pour une interaction efficace avec les clients et le personnel. Avec le nouveau HD331, Snom présente un téléphone pour hôtel qui répond à ces exigences.

Équipement de pointe et hygiène comme priorité

Le cœur du Snom HD331 est son combiné DECT sans fil, qui permet aux clients une grande liberté de mouvement dans leur environnement. Cette caractéristique unique est complétée par une utilisation intuitive. Grâce à une touche de numérotation rapide, le client a un accès direct à toutes les zones de l’hôtel : qu’il s’agisse de la réception, du service de chambre ou de l’espace bien-être, les clients peuvent communiquer leurs demandes rapidement et facilement. Un voyant optique LED pour les appels reçus ou les messages assure une communication visuelle claire et augmente le confort des utilisateurs.

Grâce à son alimentation PoE et à sa connexion Gigabit Ethernet, le nouveau Snom HD331 s’intègre parfaitement dans les infrastructures réseau gérées de manière centralisée. Cela simplifie non seulement l’installation et la maintenance, mais représente également un investissement à l’épreuve du temps. De plus, l’administration centralisée de tous les paramètres des terminaux réduit considérablement la charge administrative et permet à la direction de l’hôtel de se concentrer sur d’autres aspects importants de l’exploitation.

Sans oublier que le Snom HD331 peut être complété par trois combinés DECT supplémentaires de type HD3. Cette option est pertinente pour les établissements qui offrent à leurs clients des appartements plus spacieux. La possibilité d’apposer des étiquettes personnalisées sur le HD331 permet également d’adapter l’équipement téléphonique aux besoins de chaque hôtel en matière d’image de marque.

À une époque où l’on accorde de plus en plus d’importance à l’hygiène, le Snom HD331 établit de nouveaux standards grâce à son boîtier antibactérien. En effet, le matériel du boîtier du HD331 est enrichi de l’agent antibactérien inorganique Zeomic®, qui contient de l’argent et d’autres ions empêchant la formation de germes et facilitant le nettoyage, ce qui est particulièrement important dans les zones sensibles telles que les chambres d’hôtel.

Le Snom HD331 dans le contexte de l’hôtellerie moderne

Le monde moderne de l’hôtellerie offre bien plus qu’un simple lit pour passer une nuit. Les clients attendent des expériences personnalisées, une communication sans faille et un maximum de confort.

L’intégration du Snom HD331 dans le réseau de l’hôtel permet d’offrir des services et des fonctions supplémentaires, notamment des messages d’accueil personnalisés, des appels de réveil automatiques et la possibilité de contrôler les fonctions de la chambre telles que l’éclairage et la climatisation par le téléphone. Le nouveau HD331 représente ainsi un investissement dans l’avenir de la communication hôtelière : il allie un design de pointe, une utilisation intuitive et une technologie innovante pour créer une expérience client incomparable.

Outre le téléphone IP HD331, Snom propose également une version analogique pour ce segment, avec un téléphone sans fil basé sur la technologie DECT.