Lancé des nouvelles technologies a toujours été dans l’ADN de la marque Asus. Elle a été la première à expérimenter les Netbooks, le format convertible, le second écran intégré. Pour revenir sur les évolutions du marché des ordinateurs, son PDG français, Mustapha Nhari est l’invité de la semaine.

Asus est sans aucun doute l’un des concepteurs les plus innovants, si ce n’est le plus innovant. Avec ses Zenbook, le constructeur cherche de nouvelles pistes en introduisant par exemple un écran tactile sous le trackpad ou un second écran panoramique au-dessus des touches du clavier.

Très connue du grand public (notamment chez les gamers mais aussi les makers qui montent leurs propres machines) et leader mondial de la carte mère (1 PC sur 3 dans le monde dispose d’une carte mère Asus), la marque est encore perçue comme un outsider sur le marché professionnel malgré l’existence de gammes « Business » et la mise en place de services destinés aux entreprises.

Pour en parler, Mustapha Nhari, DG d’ASUS France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Il revient sur les dernières innovations de la marque en matière d’ergonomie des PC, sur la progression des Chromebooks (plus lente en France que dans les pays anglo-saxons), et sur les évolutions à venir du marché avec les tendances fortes pour une mobilité accrue et une connectivité qui peut changer la donne.