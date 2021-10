Trend Micro, spécialiste des solutions de cyber sécurité, vient de révéler les résultats d’une étude réalisée à l’échelle mondiale.

Parmi les informations notables mises en avant, on s’étonnera (ou pas) d’apprendre que les entreprises interrogées disposent en moyenne de 29 solutions de sécurité différentes, chiffre qui peut monter jusqu’à 42 dans les sociétés de plus de 10.000 salariés ! Avec une confession alarmante mais pourtant logique : 51% des personnes ayant répondu indiquent ne pas utiliser la plupart des ces outils. Et ceci principalement par manque d’intégration (42%), par manque d’experts qualifiés (39%) et par la difficulté à rendre ces outils opérationnels (38%).

Bref, les équipes SOC disposent d’outils qu’elles n’utilisent pas. Les « Shelfware » (ces outils qu’on acquiert mais qu’on laisse sur l’étagère) sont donc légion dans l’univers de la sécurité. Mais l’étude montre aussi qu’en optant pour tant d’outils, les entreprises génèrent de la complexité d’administration de la cybersécurité, une complexité qui est l’ennemi de la sécurité.

Nicolas Arpagian, Directeur Stratégie Cyber chez Trend Micro, ajoute : « Les entreprises, notamment les plus internationales d’entre elles, multiplient et empilent les solutions de cybersécurité. Lorsqu’il s’agit d’outils de détection et de réponse aux incidents, cela entraîne une hausse des coûts, sans que le service apporté donne une pleine satisfaction ».