Vade, solution de détection de menaces et sensibilisation des utilisateurs, est désormais disponible – dans sa version Microsoft 365 – sur la marketplace du géant de Redmond.

Vade for Microsoft 365 offre une couche supplémentaire de cybersécurité au-dessus de celles fournies en standard par Microsoft. Basée sur l’IA, elle intervient en renfort de Microsoft Defender et des solutions de sécurité de l’email d’EOP.

Vade for Microsoft 365 est une solution de cybersécurité pensée pour les fournisseurs de service managés (MSP) et pour leurs clients PME, qui offre une protection complète et automatique avant, pendant et après les attaques. L’analyse comportementale de Vade allie intelligence artificielle, règles heuristiques et expertise humaine pour détecter les menaces inconnues et les attaques dynamiques contre lesquelles les autres filtres restent impuissants. Ce moteur s’améliore en permanence en analysant les données sur les menaces et les signalements des utilisateurs, issus de plus d’un milliard de boîtes aux lettres protégées. Lorsqu’une nouvelle menace est détectée, la fonction Auto-Remediate la retire automatiquement des boîtes de réception des utilisateurs, bloquant ainsi l’attaque avant qu’elle ne perturbe l’activité de l’entreprise

Vade a également annoncé avoir décroché le statut Co-sell Ready du programme One Commercial Partner de Microsoft.

Georges Lotigier, PDG, indique : « Notre présence sur la Marketplace Azure facilite l’achat et la mise en service de notre solution, sans perturber les processus actuels. Nous sommes impatients de présenter les capacités de pointe de Vade à la clientèle internationale d’Azure ».