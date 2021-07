Depuis jeudi soir, Windows 11 est désormais disponible sur le canal « Bêta » des Windows Insiders marquant une nouvelle étape décisive dans le développement du futur OS de Microsoft.

Le développement de Windows 11 semble jusqu’ici se passer comme espérer par Microsoft. Disponible en version « Preview » quelques jours après son annonce fin juin, le futur système d’exploitation de Microsoft vient de franchir une nouvelle étape. Depuis hier soir, une nouvelle version est disponible via le canal « Bêta » des Windows Insiders. Le système est donc entré en phase « Bêta ».

Une phase importante car elle permet aux administrateurs, DSI et autres « responsables micro » de commencer à s’intéresser de près au système et à ses méthodes de déploiement tout en bénéficiant d’un certain niveau de support de la part de Microsoft.

Le système va également pouvoir être évalué sur le parc de micro-ordinateurs des entreprises pour notamment vérifier que tous les drivers utiles fonctionnent, que les machines sont bien compatibles avec les spécifications minimales du système et surtout que tous les logiciels utilisés dans l’entreprise fonctionnent sans problème sur Windows 11.

La compatibilité avec les nouvelles spécifications minimales reste le principal point d’achoppement. La présence d’un circuit TPM 2.0 et d’un processeur relativement récent étant les deux caractéristiques les plus bloquantes.

Car, de ce que l’on a pu voir jusqu’ici, la compatibilité du système avec les applications et drivers Windows 10 est plutôt excellente et ne devrait dans la plupart des cas pas poser de problème. Si jamais certaines entreprises rencontraient sur la Bêta des problèmes avec certaines de leurs applications, elles peuvent s’orienter vers le programme gratuit « App Assure » de Microsoft afin d’obtenir une aide pratique de l’éditeur.

Par ailleurs, il semble de plus en plus acté que Microsoft veut atteindre la RTM en octobre afin de permettre aux constructeurs de proposer des nouveaux PC sous Windows 11 d’ici la fin de l’année. Un message envoyé au fabricant indique que « les partenaires qui cherchent à obtenir la compatibilité des systèmes livrés avec Windows 11, version 21H2 Release peuvent installer en usine des pilotes pour les composants qui ont atteint la compatibilité avec Windows 10, version 2004 jusqu’au 24 septembre 2021 ».

Pour en savoir plus sur Windows 11, retrouvez notre article « questions/réponses » et le site officiel de Microsoft.