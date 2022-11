Wats, éditeur de logiciels spécialisés dans le partage de connaissances, va compléter ses équipes ces prochains mois en annonçant l’ouverture de dix nouveaux postes dans ses départements techniques, R&D et commerce.

Wats est une solution collaborative qui place les équipes au cœur de la transformation digitale. Wats propose un environnement de travail qui facilite le partage entre pairs, l’accès rapide à l’information, la capitalisation des savoirs et la valorisation des talents. Avec l’application Wats sur Microsoft Teams, chaque employé dispose d’un accès natif à tout son environnement de travail (Microsoft 365, métiers, externes) en un clic. La solution est utilisée sur les cinq continents et soutenue par Microsoft Azure dans chacune de ces régions. Axée sur les grands comptes dans son développement, Wats est déjà utilisée par des entreprises leaders de leur marché.

Un environnement de travail privilégié

Ces caractéristiques permettent à l’éditeur de se différencier sur son marché et de réaliser une croissance chaque année en France comme à l’international. Afin de continuer cette trajectoire, l’éditeur compte étoffer ses équipes pour développer ses nouvelles solutions, tisser de nouveaux partenariats et commercialiser ses applications à grande échelle. Indépendante et bienveillante, Wats offre les conditions indispensables pour faire évoluer ses équipes dans une structure attractive. L’éditeur met également un point d’honneur à permettre à ses talents d’évoluer et d’intégrer en continu de nouvelles expertises.

Quelques postes proposés chez Wats en France et à l’international :

Business développer

Customer Success Manager

Full Stack Dev

Stéphane NGO, CEO chez Wats « Le recrutement de passionnés et d’experts qui partagent nos valeurs est une donnée stratégique pour Wats. Nous allons nous entourer de nouveaux talents pour mener à bien notre stratégie de croissance initiée par notre nouvelle direction. Il s’agit d’un moment clé pour intégrer notre entreprise et évoluer dans une scaleup qui porte un projet passionnant et commercialise son offre auprès des plus grandes entreprises à l’échelle internationale. Wats occupe une place privilégiée au sein des professionnels qui positionnent le travail collaboratif comme un maillon central de leur compétitivité. »