L’arrivée des baies 100 % Flash haute performance sur le marché a bousculé le secteur du stockage. Les départements IT, soucieux de leur budget, ont longtemps considéré le coût initial du stockage Flash comme rédhibitoire. Néanmoins, une étude1 récente menée par Gartner révèle qu’un système de stockage 100 % Flash permet une réduction considérable du coût total de possession (TCO) et est rentabilisé en 5 à 6 mois à peine. Selon Gartner, le Flash réduit les dépenses d’exploitation liées

à l’administration, la consommation électrique, l’espace, le refroidissement et la maintenance ainsi que les coûts de licences logicielles, tout en améliorant la productivité IT.

La question n’est plus de savoir s’il faut passer au stockage 100 % Flash, mais quelle raison justifierait de ne pas choisir un tel système de stockage.

Si vous utilisez une architecture de stockage classique avec disques mécaniques, vous vous êtes probablement déjà rendu compte des difficultés croissantes rencontrées. Votre équipe IT a des difficultés à respecter les SLA de performances. Vous passez toujours plus de temps à essayer d’ajuster les performances, alors même que les nouvelles applications ne font que renforcer le problème en raison de leurs profils d’E/S différents et de leurs nouvelles exigences. Vous migrez des données d’un système de stockage vers un autre pour améliorer les performances, mais cela rajoute du travail à votre équipe, qui a encore plus de mal à maintenir la sécurité et la conformité de l’infrastructure.