Komposite, experte de la plateformisation, de l’infrastructure et de la gestion de la donnée, valide la pertinence de son offre Centre de Services Partagés (CSP) en annonçant la signature de 39 contrats depuis son lancement en 2022 auprès d’acteurs de premier plan évoluant dans les secteurs de la santé, de l’énergie, de la grande distribution et de la banque et de l’assurance.

Le CSP réunit une équipe d’experts dédiés dans les domaines de la database, des infrastructures et du cloud, et de responsables opérationnels de comptes qui sont en charge d’accompagner les clients dans leur quotidien. Le CSP intègre de nombreux outils permettant de fluidifier la relation avec les clients, notamment avec la mise à disposition d’une plateforme de service management qui permet aux clients de communiquer aisément avec les équipes de Komposite, d’ouvrir des tickets d’intervention, gérer les incidents, mettre en oeuvre les tâches prévues dans le catalogue de services et de visualiser les performances du parc infogéré. Particulièrement adaptée aux ETI et aux entreprises du middle market et aux infrastructures critiques des grandes entreprises, cette offre CSP englobe toutes les prestations d’accompagnement au « run » proposées par Komposite : du maintien en condition opérationnelle (MCO) au service managé complet, en passant par l’expertise à la demande et le support personnalisé.

À travers cette annonce, Komposite démontre une nouvelle fois sa capacité à proposer une offre de service évolutive et industrielle qui répond aux attentes stratégiques et opérationnelles de ses clients. Ce faisant, l’ESN est en mesure de les accompagner de bout en bout dans leur transformation digitale au travers d’une approche qui s’appuie sur les best practices du marché, à l’image de son CSP par exemple.

David DARIOUCH, CTO Komposite : « Utiliser des plateformes numériques toujours opérationnelles, évolutives et adaptées aux besoins spécifiques de chaque client est un élément stratégique chez Komposite. Notre CSP bénéficie de toutes les ressources nécessaires pour permettre à nos clients de se concentrer sur leurs métiers sans avoir à gérer leurs environnements, plateformes et infrastructures IT. Nous allons continuer d’investir fortement pour faire évoluer nos offres et devenir l’interlocuteur de référence des entreprises qui souhaitent bénéficier de bout en bout d’un partenaire de confiance pour mener à bien leurs projets IT. »