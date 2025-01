En 2025, les réseaux informatiques doivent conjuguer protection contre des cybermenaces complexes et optimisation des performances. Assurer un réseau informatique sécurisé et performant exige un équilibre entre technologies avancées et bonnes pratiques éprouvées.

Il en est du réseau comme de la sécurité : les années passent, les technologies évoluent mais les consignes pour le maintenir et l’optimiser restent peu ou prou les mêmes ! Pourtant il est fréquent lors des séminaires ou des formations de constater que les professionnels de l’IT ne sont pas toujours les plus vigilants. Profitons de cette année qui commence pour rappeler les bonnes pratiques à mettre en œuvre, quelle que soit la taille de l’entreprise.

1/ Effectuer les mises à jour régulièrement

Les mises à jour assurent aux entreprises une plus grande protection contre les attaques car elles contiennent des correctifs de sécurité essentiels pour combler des failles ou corriger des bugs. En outre, elles permettent d’améliorer les performances des outils utilisés et peuvent également contenir de nouvelles fonctionnalités. Comme tout système informatique, les équipements réseaux doivent être mis à jour.

Mettre à jour régulièrement ses logiciels, systèmes d’exploitation et firmwares est une mesure indispensable pour garantir la sécurité, la performance et la pérennité du réseau informatique.

2/ Utiliser des solutions de sécurité avancées

Les DSI doivent également considérer l’implémentation de solutions de sécurité telles que des pares-feux de nouvelle génération, des systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDS/IPS), et des logiciels antivirus/malware. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique peuvent également être utilisés pour détecter les menaces en temps réel.

Il ne faut pas non plus oublier la plus basique des protections mais aujourd’hui encore la plus négligée : l’utilisation de mots de passe forts pour l’accès aux systèmes. Les mots de passe comme « password », « 12456 », « qwerty » ou « azerty » figurent toujours en tête de classement, et ce n’est malheureusement pas une blague !

3/ Segmenter le réseau

Autre pratique essentielle pour sécuriser et optimiser l’infrastructure : la segmentation du réseau. En divisant le réseau en segments distincts, la DSI renforce la sécurité, améliore les performances, limite la propagation des menaces et permet également une meilleure réactivité des équipes techniques.

La majorité des solutions sont dotées de fonctionnalités avancées permettant de configurer des segments différenciés pour les invités, les employés et les systèmes critiques par exemple, il suffit de les utiliser ! Non seulement cela se fait très simplement, mais cela facilite grandement la gestion.

Cette stratégie est d’une efficacité redoutable pour contenir les attaques potentielles et protéger les données sensibles de l’entreprise.

4/ Former et sensibiliser les utilisateurs

Il peut paraître évident de ne pas cliquer sur un lien, d’avoir des mots de passe forts et différents pour accéder aux outils et ressources de l’entreprise mais dans les faits ce n’est pas le cas. Selon le Rapport Verizon Data Breach Investigations 2023, environ 82 % des violations de données impliquent un élément humain, que ce soit par le biais de phishing, d’erreurs ou d’abus de privilèges.

Il est donc important de former les employés sur les bonnes pratiques en matière de sécurité, comme de savoir reconnaître des tentatives de phishing, utiliser des mots de passe forts et pratiquer une gestion sécurisée des données. La sensibilisation continue des collaborateurs est cruciale pour maintenir un haut niveau de sécurité.

5/ Surveiller et gérer le réseau de manière proactive

Les DSI devraient être en mesure de monitorer l’activité du réseau en temps réel afin de détecter les anomalies et intervenir au plus vite. Pour cela il existe des outils qui permettent non seulement une surveillance continue depuis une simple interface web mais qui envoient également des notifications en temps réel lors d’incident.

La gestion proactive inclut aussi la réalisation régulière d’audits de sécurité, de tests de pénétration et de mises à jour des politiques de sécurité pour s’adapter aux nouvelles menaces. Un réseau sûr, fiable, performant est un réseau surveillé de près et adapté aux évolutions de l’entreprise.

L’infrastructure réseau d’une entreprise constitue son épine dorsale, elle est stratégique pour assurer le bon fonctionnement des opérations et des activités. En tant que telle, elle doit faire l’objet d’une attention continue et d’un entretien régulier. Il se peut que les entreprises ne disposent pas toujours des ressources en interne pour s’acquitter de ces missions, mais dans ce cas, cela peut se régler aisément en faisant appel à des partenaires experts !

Par Thierry Doualan, product manager, D-Link France

