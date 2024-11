Le marché du cloud en Europe et notamment des Clouds managés est en pleine expansion. En effet, quels que soient la taille et nature des organisations et le type d’opérations qu’elles ont à gérer, elles se doivent de repenser leurs processus en menant à bien leur transformation digitale. Sur ce point, le Cloud Computing est aujourd’hui un formidable accélérateur et permet de penser et mettre en œuvre une stratégie digitale génératrice de bénéfices multiples. Voici les 6 bonnes raisons pour transférer ses infrastructures vers le Cloud.

Agilité et scalabilité : Le cloud permet d’ajuster aisément ses différentes ressources en temps réel. Fini les infrastructures rigides, il est possible d’adapter rapidement ses capacités en fonction de ses besoins et en toute flexibilité.

Sécurité renforcée : Il est possible de protéger l’ensemble de ses données avec des solutions de sécurité de pointe (chiffrement, audits, conformité). De fait, les informations critiques sont sécurisées dans un environnement ultra-protégé.

Réduction des coûts : Plus besoin d’investir dans des serveurs coûteux ou de gérer une maintenance complexe. Le cloud permet de concentrer ses ressources là où elles comptent vraiment.

Collaboration optimisée : Le cloud facilite une collaboration fluide à distance. Les collaborateurs accèdent alors aux données en temps réel, peu importe où elles se trouvent.

Innovation continue : Le Cloud permet de bénéficier des dernières technologies avec des mises à jour automatiques et régulières. L’entreprise reste à la pointe de l’innovation, sans effort supplémentaire.

Proximité et accompagnement continu : Opter pour des infrastructures cloud permet également de se concentrer sur son métier et de confier l’évolution et l’exploitation de ses infrastructures à des experts qui les feront évoluer en fonction de ses besoins. Le paradoxe du Cloud et de l’externalisation des infrastructures réside dans l’impérieuse nécessité de disposer d’un accompagnement d’experts de proximité, en capacité de comprendre et d’anticiper les évolutions de nos clients. Le facteur humain compétent de proximité est donc clairement un facteur clé de succès pour assurer la réactivité, l’agilité et l’accompagnement légitimement attendu.

Fort de ces différents éléments, on comprend donc bien qu’opter pour des infrastructures Cloud permet aux Entreprises et Collectivités d’accéder à une série de bénéfices complémentaires et de construire des stratégies de transformation numériques qui s’adaptent parfaitement à leurs enjeux opérationnels.

Cela représente donc un sérieux avantage concurrentiel pour les organisations qui opteront pour ce type d’environnement. Si la question du passage au Cloud semble une évidence, il convient tout de même de bien préparer son projet et de se faire conseiller en amont par des experts du sujet qui vont clarifier le besoin avant de l’adresser.

Le temps d’une réflexion accompagnée fait partie intégrante du processus, sur des critères objectifs, mesurables et s’inscrivant sur le moyen long terme pour réussir son projet durable et souverain de migration vers des infrastructures Cloud.

A technologies maitrisées et comparables, le facteur humain, l’expertise et l’accompagnement apparaissent comme des critères décisifs prendre en compte.

Par Jean-Christophe ALLAIRE Directeur Général chez UNITEL Technologies