L’année 2020 aura été placée sous le signe NetSuite pour b.workshop, spécialiste dans l’intégration de solutions back-office et de transformation digitale des entreprises. Elu partenaire de l’année 2020 en Europe Occidentale par l’ERP n°1 dans le monde NetSuite, b.workshop confirme également sa position d’acteur majeur en annonçant la certification de 8 nouveaux collaborateurs en 2020.

De plus, l’ESN affirme sa volonté de continuer à investir durablement autour de l’offre NetSuite qui connait une forte croissance sur le marché au regard de ses nombreux apports fonctionnels et de sa capacité à se positionner comme une brique centrale dans les stratégies de transformation digitale des entreprises. b.workshop propose ainsi une offre cohérente entre stratégie, maîtrise des technologies et connaissance fine des spécificités des secteurs de la French Tech et de la Supply Chain. Ses équipes certifiées combinent des compétences tant sur les métiers et les industries que sur l’outil leur permettant de concevoir et de mettre en œuvre des solutions de gestion sur mesure.

Frédéric Meizel, Responsable de l’Offre NetSuite chez b.workshop « Nous sommes fiers d’occuper une place de choix sur le marché des intégrateurs NetSuite en France. Nous allons continuer d’investir fortement en 2021 pour conserver notre positionnement et renforcer notre avantage concurrentiel en étoffant notre équipe afin d’accompagner au mieux nos clients dans leurs projets NetSuite. 2021 sera également riche en innovations avec le développement de connecteurs intégrés à NetSuite. »