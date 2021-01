Prima Solutions, premier groupe de l’AssurTech française et acteur incontournable de l’assurance en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, renforce aujourd’hui sa collaboration avec ACORD, l’organisme international de normalisation des données dans le secteur des assurances. En tant que partenaire stratégique pour la transmission des messages ACORD, Prima Solutions rejoint ainsi la communauté croissante des fournisseurs engagés dans l’adoption des normes et autres solutions digitales de nouvelle génération pour favoriser les échanges de données assurances au niveau mondial.

« Nous sommes intimement convaincus du bien-fondé de l’initiative ACORD que nous soutenons depuis le début. Prima XL a en effet été parmi les premières plateformes de réassurance à inclure un module standard ACORD », déclare Julien Victor, directeur général de Prima Solutions.

Les standards ACORD sont très répandus au sein du secteur des assurances : les membres de l’association ACORD représentent à eux seuls près de la moitié des primes d’assurances émises dans le monde. La plateforme ADEPT, créée par ACORD Solutions Group (ASG) qui est une extension d’ACORD, s’appuie sur ces normes pour faire le lien entre les différents acteurs du secteur, afin de structurer les données, de les valider et de les transformer, notamment dans le cadre des échanges relatifs aux opérations comptables, aux placements et aux sinistres.

Prima Solutions édite des logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, couvrant l’ensemble des processus métier du secteur : assurances vie et santé (collective et individuelle), non-vie et réassurance. Pour répondre à la digitalisation croissante du marché de l’assurance, Prima Solutions propose la solution ADEPT en tant que service totalement intégré à sa plateforme cloud de gestion de réassurance Prima XL, ceci afin de faciliter la transmission des messages ACORD pour ses utilisateurs du monde entier.

Grâce à un interfaçage simplifié (au moyen d’API), Prima Solutions pourra offrir à ses clients l’orchestration des messages entrants et sortants concernant les opérations comptables, les placements et les sinistres, qu’ils soient partenaires agréés eMessage ou non. Prima XL pourra également accéder à l’écosystème des plateformes de placements intégrées, ainsi qu’aux initiatives et services proposés au sein du programme Future at Lloyd’s.

« Nous sommes ravis que nos solutions intégrées pour l’échange des messages ACORD permettent d’enrichir l’offre de Prima Solutions », indique Chris Newman, directeur général d’ACORD. « Prima Solutions est un partisan de longue date de la standardisation des données assurances et un partenaire clé de l’initiative Ruschlikon en Europe. Cette intégration de Prima XL et ADEPT constitue un pas en avant important pour l’industrie dans son ensemble afin d’améliorer l’efficacité et l’interopérabilité des traitements au sein du secteur des assurances. »