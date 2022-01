Après l’intégration du spécialiste des réseaux informatiques AMD Conseil au printemps 2021, ITS Group poursuit son développement et annonce la reprise de l’activité Réseaux & Cybersécurité Opérationnelle de l’ESN lyonnaise, HIUMA .

ITS Services, entité d’ITS Group, a développé depuis plus de 20 ans une réelle expertise afin d’accompagner ses clients grands comptes dans la gestion et l’évolution de leurs Infrastructures et Opérations IT. En complément, le savoir–faire en sécurisation de ces infrastructures et applications développé depuis 7 ans sur son agence de Lyon conforte durablement ce positionnement avec l’acquisition locale des activités Réseaux & Cybersécurité de Hiuma.

Philippe Charousset – Président de Hiuma

« Très imprégné des valeurs du Rugby, il était essentiel pour moi que notre activité soit reprise par un acteur local partageant les mêmes valeurs, ce que j’ai retrouvé chez Florian et ses équipes.

Pour mes consultants, ITS Services offre de nouvelles perspectives métiers qui leur permettront à coup sûr de s’épanouir professionnellement et personnellement.

Cette consolidation offre par ailleurs l’opportunité pour nos clients actuels de bénéficier d’un accompagnement plus large dans leur transformation digitale. »

Florian Ondel – Directeur Région Est ITS Services

« Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de nos équipes les experts de chez Hiuma, dont on connait la grande qualité. C’est un réel plaisir pour moi d’opérer ce rapprochement car Hiuma et ITS Services partagent le même ADN autour des valeurs humaines et de la satisfaction client. Je remercie Philippe pour la confiance qu’il nous accorde en nous confiant la suite de ce projet qui lui tient à cœur depuis 10 ans. »

Avec l’association de nos expertises, nous réaffirmons l’ambition de protéger les infrastructures IT et les applications de nos clients contre des menaces grandissantes et en perpétuelles mutations.