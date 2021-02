C’est vendredi, et c’est l’heure de votre rendez-vous hebdomadaire en vidéo qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine. Bienvenue sur InformatiqueNews Hebdo…

Comme chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias déchiffre les annonces phares et les événements IT de la semaine écoulée. Une semaine marquée par des attaques ransomwares contre des hôpitaux, par la naissance d’une nouvelle fondation dédiée au nouveau langage chouchou des développeurs système à savoir Rust par des partenariats dans le cloud européen et par les déboires de Huawei et de Xerox.

L’occasion également pour nos deux animateurs d’évoquer l’évènement « DSI de l’année » qui connaît une 22 ème édition marquée par la crise pandémique et les projets de DSI qui ont dû jongler avec cette situation exceptionnelle et les besoins de résilience et de transformation de leurs entreprises…

    

EN BREF, CETTE SEMAINE

00:30 Microsoft ouvre enfin les vannes de Windows 10 v2004 !

« 2004 », autrement dit la version d’avril 2020… Rendue officiellement disponible depuis mai 2020, cette évolution de Windows 10 était prioritairement déployée dans le grand public sur des configurations validées par l’éditeur. Et même si depuis la version « 20H2 » a pris la suite avec les mêmes précautions, Microsoft n’avait toujours pas donné son feu vert à un déploiement massif de « 2004 » notamment dans les entreprises. C’est désormais chose faite, mais quel retard !

À lire également :

> Microsoft 2021 : Pléthore de nouveautés Windows en vue…

> Microsoft lancera son Surface Duo en France le 18 février

02:18 Les géants du cloud adoubent Rust

Langage de développement de bas niveau, pour créer des OS et des applications proches du hardware, Rust va pouvoir continuer d’évoluer dans un cadre open source indépendant et autonome. Créé par Mozilla, il bénéficie désormais de sa propre fondation financée par Microsoft, Google, AWS et Huawei !

Pour en savoir plus : Les géants du cloud adoubent le langage Rust

05:45 Un partenariat avec OVHCloud et OBS

Depuis qu’il s’est retrouvé l’un des principaux animateurs de GAIA-X et maintenant qu’il est certifié SecNumCloud, le fournisseur OVHCloud multiplie les partenariats tous azimuts. Dernier en date, Orange Busines Services, un concurrent, pour accompagner ses clients dans les migrations multicloud…

À lire également :

> ATOS & OVHcloud surfent sur la souveraineté européenne et signent un nouveau partenariat

> OVHcloud s’associe à Google Cloud pour offrir une solution cloud de confiance

09:08 Le conseil constitutionnel valide la loi restreignant les équipementiers 5G

La loi du 1er août 2019 limitant l’utilisation de matériels 5G approuvés par l’ANSSI pour les coeurs de réseau, communément appelée loi « Anti-Huawei » bien que le constructeur ne soit jamais nommé a été validée par le Conseil constitutionnel. Bouygues Telecom et SFR, clients de Huawei, avaient saisi le conseil jugeant que cette loi portait atteinte à la liberté d’entreprendre.

11:30 Vers une scission de Xerox

L’an dernier, la lutte entre Xerox et HP (le premier voulant acquérir le second qui y était opposé) a marqué l’actualité. L’échec de l’opération a une conséquence inattendue. Xerox voudrait se scinder pour séparer activités logicielles et activités matérielles.

À lire également : Saga Xerox vs HPE : fin de saison ! Xerox laisse tomber…

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

14:10 Ransomwares… Sommes-nous si impuissants ?

Il n’y a plus une semaine sans qu’une grande entreprise, une ESN, un service de santé ou une collectivité ne fasse la Une de l’actualité en se retrouvant sous l’emprise d’un ransomware paralysant ses activités. Pourquoi tant d’échecs pour la cybersécurité ? Sommes-nous impuissants face à cette menace ? Guy Hervier pose le débat et apporte des éléments de réponse.

Pour en savoir plus : Ransomware : ennemi public n°1… Sommes-nous donc impuissants ?

À SUIVRE PROCHAINEMENT

19:30 IT For Business lance sa 22ème édition du DSI de l’année

DSI, il est l’heure de soumettre vos candidatures. Retardée pour cause de pandémie, la 22ème édition du « DSI de l’Année » aura bien lieu ! Pour les DSI, l’heure est venue de mettre en lumière leurs réalisations et montrer à tous comment, malgré un contexte difficile et si singulier, ils ont su faire face à l’urgence tout en continuant à innover.

Les candidatures sont ouvertes et les dossiers sont à soumettre avant le 26 février ! Vite !

LE COUP DE GUEULE DE LA SEMAINE

21:00 La fracture numérique : une réalité que la France ne sait pas résorber.

Les disparités entre zones rurales et zones urbanisées ne s’estompent pas bien au contraire… Le nouveau rapport Qosi fait le point.