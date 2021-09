L’ESN b.workshop, spécialiste de l’intégration de la solution NetSuite, accompagne AFYREN NEOXY dans l’implémentation de l’ERP Cloud NetSuite pendant la construction d’une usine.

AFYREN NEOXY est la première entité industrielle d’AFYREN. Cette usine est en cours de construction sur la plateforme industrielle Chemesis située à Carling Saint-Avold, dans la région Grand Est. Son objectif : produire dès 2022 la famille des 7 acides organiques 100 % biosourcésd’AFYREN avec une capacité de production de 16 000 tonnes. Ces acides organiques naturels et leurs dérivés sont des solutions innovantes et performantes pour les secteurs de l’alimentation humaine et animale, des arômes et parfums, des lubrifiants, de la science des matériaux et des sciences de la vie.

Le contexte du projet

La construction de l’usine a démarré fin 2020 et l’usine sera opérationnelle début 2022. Pour sa mise en opération, AFYREN met en place un système de management de ses opérations basé sur l’excellence opérationnelle. Sa volonté était de déployer un ERP dans un esprit lean en parallèle de la construction de sa première usine, qui puisse accompagner son évolution. Pour la mise en place de ce projet, une petite équipe de 4 à 5 personnes était impliquée. À terme, l’utilisation de l’ERP concernera une cinquantaine d’employés. Dans le cadre de la démarche d’excellence opérationnelle d’AFYREN, il était aussi primordial d’avoir un outil ERP intégré avec le CRM qui permette de mettre une infrastructure solide au service de nos clients. NetSuite répondait parfaitement à ce besoin. La particularité du projet est l’implémentation de l’ERP NetSuite pendant la construction de l’usine.

C’est dans ce contexte que b.workshop a été sélectionné pour son expertise afin de piloter le projet. Les échanges ont été efficaces dès les premiers ateliers. Les équipes de b.workshop étaient à l’écoute et ont conseillé AFYREN NEOXY dans les choix à faire dans NetSuite tout en restant le plus près du standard existant.

« Le standard répondait environ à 70 % de nos besoins. Nos expériences respectives permettaient de trouver chaque fois trois ou quatre alternatives à certaines problématiques (gestion des co-produits, de la sous-traitance ou du stockage déporté) tout en restant dans le standard NetSuite. » explique Gilles Clasadonte, Directeur administratif et financier/Chef de projet ERP chez AFYREN NEOXY

AFYREN NEOXY a terminé la phase 1 de son déploiement dans les délais fixés (démarrage en juillet 2020 et go live en mars 2021). Les équipes de b.workshop ont accompagné AFYREN NEOXY avec la même énergie et le même professionnalisme lors des différentes phases du projet. Les réunions de projet hebdomadaires permettaient d’avoir une vision claire du planning, du budget et des actions à mener.

De nouveaux projets à venir

Gilles Clasadonte rajoute : « Plusieurs étapes majeures sont à venir dans les prochaines semaines. Nous allons déployer des logiciels métier comme la GMAO ou le LIMS, avec des interactions avec NetSuite, puis l’intégration des flux de production pour le dernier trimestre 2021. Nous allons également démarrer le processus de dématérialisation d’échanges de données avec certains de nos clients. La mise en place de l’EDI sera un vecteur d’amélioration continue de nos process. L’implémentation de NetSuite et notre collaboration avec b.workshop nous permettent d’envisager sereinement le développement de notre société et de nous assurer un upgrade régulier de notre solution sans besoin de développement spécifique. »

Comme l’explique Béatrice Supiot, Leader Excellence Opérationnelle chez AFYREN : « Cette solution est un support efficace pour faire fonctionner, grâce à des données fiables, notre système de management intégré dans le cadre du programme AFYREN Global Performance. Ce programme, qui est un axe stratégique dans le développement d’AFYREN, repose sur 4 piliers : des données fiables, l’amélioration continue, l’attitude de nos collaborateurs et nos systèmes de management»