L’entité numérique du géant chinois Alibaba continue d’étendre son offre de services sur le cloud, en particulier avec une nouvelle plateforme dédiée à l’IA.

Alibaba Cloud, la branche numérique du concurrent chinois d’Amazon, lance une plateforme open-source de « Model-as-a-Service » (MaaS), dénommée ModelScope. Cette plateforme embarque déjà plus de 300 modèles IA dont quelques-uns sont déjà pré-entraînés. Elle annonce également la disponibilité d’une famille de base de données « serverless » et une mise à niveau de son service d’analyse de données.

A plus d’un titre l’initiative ModelScope – qui cherche à populariser davantage l’IA au sein des entreprises avec des modèles préconçus – rappelle ce que Google Cloud propose dans Vertex AI (et sa registry de modèles), ce qu’AWS entreprend avec la marketplace SageMaker, ou Azure avec Azure AI Gallery.

Mais ici, la plateforme ModelScope est open-source et ouverte aux développeurs indépendants. Ces derniers ont déjà contribué par la mise en ligne de dizaines de modèles. La plateforme propose également les modèles pré-entraînés comme Tongyi, capable de transformer du texte en image avec cinq milliards de paramètres, et One-For-All, un autre modèle pré-entraîné à partir de six milliards de paramètres et spécialisé dans le sous-titrage d’images et la réponse aux questions visuelles.

L’autre axe de développement qui focalise Alibaba Cloud en ce moment, c’est la mise à disposition de systèmes de gestion de base de données en mode « as a service et serverless » pour ne pas avoir à s’aventurer dans les problématiques d’administration/optimisation/mise à jour/mise à l’échelle des SGBD.

Alibaba Cloud propose en DBaaS serverless sa propre base native cloud Cloud PolarDB et les entrepôts de données AnalyticDB et ApsaraDB. A ce jour, une vingtaine de services sont aujourd’hui estampillés « Serverless ».

Pour ne pas se laisser distancer par Azure Synapse, Google Data Cloud, Amazon RedShift/Athena/Kinesis/EMR. Snowflake et autres Teradata Vantage Cloud, Alibaba Cloud a également créé sa propre solution ODPS « Open Data Platform and Services », une plateforme intégrée d’analyse de données et d’informatique intelligente destinée à fournir des services de traitement et d’analyse. La plateforme peut traiter les données en ligne et hors ligne dans un seul système. Selon Alibaba Cloud, ces potentialité doit accélérer l’identification de bonnes solutions commerciales.

Une évolution de l’offre qui, sans surprise, suit le marché. Président d’Alibaba Cloud Intelligence, Jeff Zhang avance dans un communiqué de presse : « Alors que de plus en plus de clients accélèrent l’adoption du cloud, nous avons développé nos ressources, services et outils basés sur le cloud pour qu’ils deviennent sans serveur, plus intelligents et digitalisés… ».

