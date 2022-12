Alibaba Cloud lance sa plateforme MaaS (Model as a Service) ModelScope avec plus de 300 modèles d’IA prêts à être déployés. Une plateforme que le cloud chinois publie en open source.

Alibaba Cloud, la branche numérique d’Alibaba Group, a annoncé la disponibilité de sa plateforme ModelScope embarquant 300 modèles IA prêts à être déployés. Ces derniers ont été développés par la fameuse « Alibaba DAMO Academy » au cours de ses cinq dernières années.

Cette plateforme MaaS (Model as a Service) – qui se veut très immédiatement déployable et opérationnelle – est publiée en open source. Elle cible surtout les développeurs de petites entreprises et d’instituts de recherche. Ces derniers pourront tester leurs propres modèles d’IA en affinant les modèles existants et en les exécutant en ligne directement sur Alibaba Cloud. Mais ils pourront également, avec un peu plus d’effort qu’une simple commande, les déployer sur d’autres plateformes de cloud ou on-prem.

Les 300 modèles d’IA proposés couvrent des domaines allant de la vision par ordinateur au traitement du langage naturel (NLP) en passant par les traitements audios.

Outre ces 300 modèles IA développés par DAMO, la plateforme propose 150 autres modèles « State of the Art » (SOTA) internationalement reconnus comme les meilleurs dans leur domaine pour une tâche donnée.

Par ailleurs, Alibaba donne également accès via cette plateforme à ses deux grands modèles pré-entraînés exclusifs que sont Tongyi, qui est capable de transformer du texte en image grâce à ses 5 milliards de paramètres, et OFA (One-For-All), un modèle pré-entraîné de six milliards de paramètres qui excelle dans les tâches multimodales telles que le sous-titrage d’images et la réponse aux questions visuelles.

En tant que communauté open-source, ModelScope vise à rendre le développement de modèles d’IA plus faciles. L’objectif sous-jacent reste bien sûr de booster le géant chinois sur le marché notamment européen. Mais les développeurs indépendants inscrits sur la plateforme en accès preview ont déjà contribué à des dizaines de modèles supplémentaires.

