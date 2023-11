Almavia CX, la division CUSTOMER EXPERIENCE du Groupe NEXTEDIA, annonce un accord avec le centre d’Excellence Ornidex pour soutenir et renforcer son expertise Salesforce.

Depuis sa création, Almavia CX a investi de nombreuses ressources qui lui permettent de se positionner comme l’un des plus grands spécialistes français autour de la mise en œuvre des solutions Salesforce. L’ESN est notamment détentrice de nombreuses certifications de l’éditeur et a récemment rejoint le cercle très restreint des partenaires Summit Salesforce en France. À ce jour, Almavia CX s’appuie sur une équipe de près de 100 consultants experts Salesforce et justifie de plus de 150 certifications actives.

Pour supporter sa très forte croissance autour des activités Salesforce, Almavia CX a souhaité travailler en proximité avec un partenaire qui bénéficie du même niveau d’expertise que ses équipes. C’est dans ce contexte qu’un accord a été conclu avec Ornidex qui interviendra au travers de son centre d’excellence offshore pour supporter les équipes d’Almavia CX dans leurs démarches. Almavia CX pourra ainsi poursuivre sa croissance et renforcer le développement de ses activités autour de l’environnement Salesforce.

Ornidex travaille en proximité avec les ESN pour les soutenir dans leurs projets complexes et de grande envergure. Au travers de son Centre d’Excellence, elle constitue un allié stratégique et offre un support de proximité en agence en France (Paris, Bordeaux, Toulouse) et en Nearshore à travers son agence à Alger. Almavia CX pourra donc à tout moment s’appuyer sur des collaborateurs complémentaires à ses équipes pour mener à bien ses différents projets.

« Ornidex offre un centre d’expertise Salesforce unique sur le marché. Nous sommes fiers d’annoncer cette collaboration structurante qui nous permettra de mener toujours plus de projets innovants autour de Salesforce. L’expertise de nos consultants associée au savoir-faire des équipes d’Ornidex nous permet de délivrer une qualité de service et d’exécution sans comparaison sur le marché français », témoigne Jérôme Lebrun, directeur du business développement Almavia CX.

« Notre partenariat avec Almavia CX est un véritable atout pour notre entreprise. Nos talents associés aux équipes Almavia CX vont permettre d’optimiser la gestion des ressources sur les différents projets Salesforce du groupe, et ainsi élever la qualité des missions pour mieux répondre aux besoins de leurs clients et garantir la réussite de leurs projets. Nous sommes ravis de cette collaboration avec Almavia CX pour relever de nouveaux défis et offrir des résultats exceptionnels à nos clients communs », déclare Fatiha Zelmat, co-fondatrice ORNIDEX.