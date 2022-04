Lors de l’AWS Summit Paris, Alter Way, partenaire certifié AWS, spécialiste des solutions Open Source présentera sa nouvelle offre GreenOps, une offre pour accompagner les entreprises dans leur trajectoire environnementale.

Sponsor Bronze, Alter Way sera présent le 12 avril 2022 sur le stand B17 pour présenter l’ensemble de ses offres dédiées à AWS, aux côtés de Smilequi présentera des démo IoT et Embedded sur l’Innovation Corner.

Alter Way, fer de lance de l’offre infrastructure cloud du groupe Smile, dispose d’une expertise de plus de 7 ans sur le Cloud AWS et regroupe plus de 40 passionnés certifiés.

AWS Summit Paris 2022 : sous le signe du Green chez Alter Way

Pour l’AWS Summit Paris 2022, Alter Way organise 2 temps forts dédiés au Green :

Le lancement de son offre GreenOps et la publication d’un mini-book GreenOps sur AWS ;

Mise en avant de l’initiative Planet Tech’Care.

Compte tenu des enjeux liés à la transition écologique et de son engagement sur le Numérique Responsable, Alter Way a mis en place une nouvelle offre, GreenOps, dans la lignée des frameworks méthodologiques de bonnes pratiques DevOps et FinOps.

Désormais, nous ne devons plus uniquement nous poser la question de l’infrastructure cloud la moins coûteuse mais aussi définir des architectures performantes et durables les moins impactantes pour l’environnement.

Chez Alter Way, le GreenOps est à la fois une méthode d’optimisation de l’impact écologique de ses ressources d’infrastructure mais aussi une nouvelle dimension donnée à la culture d’entreprise basée sur le DevOps et le FinOps.

Avec l’émergence du GreenIT, Alter Way a lancé début 2022 cette nouvelle offre GreenOps pour répondre à la demande des entreprises soucieuses de leur impact environnemental. L’offre se traduit par la mise en place de différents éléments :

-de nouveaux profils dans l’entreprise ;

-d’un cadre de référence (framework) ;

-d’architectures modèles ;

-des outils de mesure et de restitution utilisés à toutes les étapes du projet.

Enfin, lors de l’AWS Summit, Planet Tech’Care sera présent sur le stand de Alter Way. Alter Way est l’un des tout premiers signataires de Planet Tech’Care, plateforme présidée par Véronique Torner, co-fondatrice et directrice générale d’Alter Way qui réunit plus de 550 signataires et une quarantaine d’associations partenaires et ambassadrices.

AWS Summit Paris 2022 : Alter Way lance une campagne de recrutement de 60 talents cloud et responsables

Travailler chez Alter Way, a Smile Group Company, c’est avant tout s’investir dans une société́ innovante, reconnue pour son excellence technologique et sa culture propice à l’épanouissement personnel. Les salariés, d’une moyenne d’âge de 31 ans, sont tous des passionnés du digital et des technologies open source.

Par ailleurs, l’humain est au cœur du projet de l’entreprise qui investit depuis plusieurs années sur le « bien-être » et la formation de ses équipes autour de différentes initiatives. Pour favoriser la convivialité et la progression de ses équipes, Alter Way s’engage à la fois dans l’amélioration du bien-être au travail (espaces de travail et télétravail), et investit dans la formation, la certification et la veille technologique de ses collaborateurs.

Alter Way se donne pour mission d’accompagner les entreprises à construire un Numérique innovant, performant et responsable afin de relever les défis à venir en intégrant les dimensions économiques, sociétale et environnementale.

Envie de rejoindre l’aventure ? Découvrez les nombreuses opportunités proposées par Alter Way.