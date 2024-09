Le spécialiste français de la cybersécurité des emails Altospam élargit son offre avec le lancement de « Training », une solution SaaS dédiée à la sensibilisation au phishing.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares, Altospam vise à aider les entreprises à protéger leurs collaborateurs contre ces menaces croissantes. Sa nouvelle solution « Training » permet aux entreprises et aux organismes publics d’organiser des campagnes de phishing simulées en envoyant des e-mails réalistes à leurs employés. Si un utilisateur clique sur un lien suspect, il est redirigé vers des modules de formation rapides et pédagogiques. Cette approche interactive vise à renforcer la vigilance des employés face aux différentes formes de phishing, telles que la fraude, le spear phishing, l’ingénierie sociale, les FOVI, l’arnaque au président, ou encore l’usurpation d’identité.

Proposée en mode SaaS, la solution est très simple à déployer et offre des statistiques détaillées en temps réel sur les résultats des campagnes, permettant ainsi aux organisations d’évaluer l’efficacité de leurs efforts de sensibilisation. Grâce à un abonnement flexible, les entreprises peuvent lancer des campagnes à la demande tout au long de l’année.

« La sensibilisation des utilisateurs au phishing est un élément clé d’une gouvernance cyber efficace », explique Jean-Christian Dumas, Directeur Général d’Altospam. « Notre expertise dans la protection des messageries électroniques nous a permis de concevoir une offre unique et adaptée aux besoins de toutes les organisations, afin d’élever significativement leur niveau de protection contre des attaques de plus en plus complexes. »

« Training » est disponible en tant que solution autonome ou en complément des offres existantes d’Altospam, avec un positionnement tarifaire abordable pour faciliter son adoption par un large éventail d’organisations.

À lire également :