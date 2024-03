Altospam spécialisé dans la lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares, franchit une nouvelle étape et recrute Paul-Louis Vincenti au poste de Directeur technique.

Expert reconnu sur le marché, il joue un rôle central au sein de l’équipe technique et sera chargé de faire évoluer l’offre existante, d’améliorer en continu la qualité de filtrage de la solution, de s’assurer du maintien opérationnel de la plateforme, de travailler sur le passage de la certification ISO27001 ou encore de se conformer au référentiel NIS2. En lien direct avec la Direction générale, il occupe donc un rôle clé dans la société. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expertise technique acquise au sein d’Eurodecision, puis d’Air France où il a occupé différents postes ces sept dernières années. Dernièrement, il était Senior DevOps Engineer.

Stéphane MANHES, Président d’Altospam « Nous sommes fiers d’accueillir Paul-Louis Vincenti au sein de notre équipe technique. Son arrivée va nous permettre de lancer de nombreux nouveaux projets structurants qui vont contribuer à accroitre notre avantage concurrentiel et à nous distinguer des traditionnelles offres du marché qui proposent des fonctionnalités standards. Notre ambition est d’aller bien au-delà de ces prérequis et de permettre à notre réseau de partenaires de proposer une offre souveraine de nouvelle génération, simple à déployer et financièrement compétitive. »