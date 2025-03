Altospam, éditeur Saas, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, complète son équipe de direction en annonçant la nomination de son Responsable administratif et financier. Cette arrivée s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de croissance initiée par l’éditeur.

Alexandre GONZALEZ interviendra sur les aspects liés à la gestion de la performance, à la prévisibilité financière, à l’optimisation des processus existants et à la mise en place d’une nouvelle gouvernance financière au service du développement et de l’atteinte des objectifs de la société. Il joue donc un rôle central pour accroitre la valeur d’Altospam ces prochaines années. Alexandre GONZALEZ est membre du Comité de Direction et rattaché à la Direction générale.

Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès d’organisations de référence. Il a notamment évolué chez CerFrance Gironde, Extencia, Exco Valliance, Logéa ou encore Koesio Corporate Technologies où il était dernièrement Responsable administratif et financier. Il apporte donc avec lui une méthodologie et un précieux savoir-faire qui permettront à Altospam de renforcer sa gouvernance financière en intégrant un mode opératoire entièrement tourné vers l’accompagnement à la croissance.