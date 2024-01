Altospam, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, spécialisé dans la lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares, donne un nouvel élan à sa stratégie commerciale en annonçant la nomination d’Enzo MORELLO pour piloter sa politique de ventes indirectes.

Dans le cadre de sa mission, il est chargé de développer le réseau de partenaires d’Altospam qui compte à ce jour 1 distributeur et 428 revendeurs répartis dans toute la France. Dans ce contexte, l’éditeur ambitionne avant tout de s’entourer de partenaires experts qui souhaitent s’inscrire dans une collaboration de long terme et accroître leur proposition de valeur en proposant à leurs clients une technologie disruptive qui sécurise 8 200 clients. Il doit également faire évoluer le programme partenaires et veille à l’animation du réseau existant (revendeurs et distributeurs). Enzo MORELLO bénéficie d’une expérience commerciale significative acquise auprès de différentes structures telles que NBB Lease, Consult & Co, Class’Affair ou encore dernièrement l’éditeur de solutions de dématérialisation et de signature électronique LegalySpace où il était Responsable du Développement commercial.

Stéphane MANHES, Président d’Altospam « Nous appuyer sur un réseau de partenaires dynamiques est au cœur de notre stratégie commerciale. Enzo MORELLO bénéficie de toutes les qualités requises pour nous permettre de développer et d’animer au mieux notre réseau. Nous allons investir des ressources importantes pour devenir un partenaire stratégique des revendeurs et distributeurs qui souhaitent proposer à leurs clients une offre innovante de protection de leurs environnements de messagerie électronique. »