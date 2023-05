Composable Commerce : SMILE et VTEX unissent leur force pour proposer à leurs clients, des solutions e-commerce modulaires, évolutives et éprouvées

SMILE, leader européen du numérique ouvert et VTEX, leader des plateformes e-commerce omnicanal, annoncent la formalisation de leur partenariat. Pour les deux entreprises, ce lien permettra de renforcer leur approche e-commerce B2C, B2B et B2E commune en proposant à leurs clients en France et à l’international, des solutions digitales complètement modulaires, évolutives et accessibles.

En s’associant à VTEX, SMILE consolide sa position sur le marché du commerce composable et accélère sa stratégie de développement MACH (Microservices, API-first, Cloud native, Headless) lancée depuis plus de 3 ans.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte économique particulier : les clients plutôt matures de SMILE qui ont opté pour des solutions e-commerce il y a une dizaine d’années font désormais face à une concurrence particulièrement féroce quel que soit leur secteur d’activité. Agilité, différenciation et performance sont à l’ordre du jour des agendas de ces entreprises qui opèrent un tournant important. En optant pour de nouveaux outils numériques pour “composer” leurs propres écosystèmes, elles adoptent une approche commerciale résolument inédite et construisent une expérience utilisateur unique.

Pour Jean-Charles Bordes, Group Chief Revenue & Offers chez SMILE, ce partenariat est clé. “Nos clients se transforment, leurs attentes sont multiples. Ils font face notamment aux enjeux de l’omnicanalité (tous ces canaux de vente et de contact qui sont mis à disposition des acheteurs) et évoluent dans un paysage SI très varié. En adoptant des projets dits “Composable Commerce”, ils appréhendent plus facilement cet écosystème et s’affranchissent des limites et difficultés techniques qu’ils rencontraient jusqu’à présent.”

“VTEX fait partie des acteurs qui sont capables de répondre à ces exigences. Ensemble, nous pourrons répondre aux nouveaux défis de nos clients.” VTEX offre en effet une plateforme cloud native particulièrement performante, très ouverte pour construire des modèles uniques et modulaires à partir de composants fonctionnels activables selon les besoins. “Pour nos clients retailers et “CPG” (consumer packaged goods), c’est une approche très complète qui leur permettra d’ajuster leur activité, de personnaliser l’expérience client qu’ils proposent ou de lancer de nouveaux projets avec des composants éprouvés.”

“SMILE, l’un des plus grands intégrateurs européens, a choisi VTEX comme pierre angulaire de son offre Grands Comptes pour répondre aux besoins spécifiques du Modern Commerce (MACH). Nous sommes convaincus que cette alliance va nous permettre d’offrir à nos clients une option solide pour renouveler et moderniser leur stack e-commerce. SMILE a vocation à devenir un partenaire majeur de VTEX en France dès à présent !” complète Julien Bianchini, directeur des partenariats France, Suisse et BENELUX de VTEX.

“Technologiquement VTEX est aujourd’hui le seul acteur à proposer une suite complète dédiée à l’e-commerce dont les atouts et la singularité sont de permettre à tous les acteurs de disposer d’une vue unifiée non seulement des stocks mais aussi de l’accès aux produits au prix le plus juste sans les barrières que peuvent avoir l’approche d’un canal « monolithique« . Pour Florimond de Tinguy, VP Sales France chez VTEX, toute la pertinence de ce partenariat réside en effet dans la mutualisation d’ADN communs, orientés sur l’ouverture et la collaboration : “Ce socle technologique est non seulement ouvert et accessible à la façon des projets communautaires, mais d’un point de vue business et opérationnel, cela permet à SMILE de plus rapidement et simplement déployer des projets d’envergure et se concentrer sur l’adoption plutôt que des enjeux technico-fonctionnels.”