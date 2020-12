AntemetA confirme son expertise en devenant partenaire Platinum dans le programme Veeam® Value-Added Reseller et rejoint le cercle fermé des partenaires Platinum offrant les solutions Cloud Data Management ™de l’éditeur.

Leader de la gestion de la donnée dans le cloud, Veeam® Software aide les entreprises de toutes tailles à s’assurer de la disponibilité et de la protection de leurs données comprenant des workloads cloud, virtuels ou physiques. Veeam est devenu le partenaire de confiance de plus de 375 000 entreprises dans le monde entier et protège leurs ressources les plus précieuses. Convaincu par l’approche simple, flexible et fiable de Veeam, le Groupe AntemetA investit sans relâche dans un pôle d’expertise autour de cette technologie. A travers celui-ci, il accompagne efficacement ses clients sur des sujets complexes et stratégiques, à l’image du PCA, du PRA ou encore de la sauvegarde.

Pour les clients d’AntemetA, l’accession au statut Platinum est gage de qualité.

Peu d’entreprises ont la chance d’accéder à ce niveau de partenariat, qui s’acquiert à travers un processus de certification avancée et qui souligne une parfaite connaissance de la solution Veeam, une capacité à l’utiliser dans de nombreux cas d’usage et à déployer avec succès des projets à valeur ajoutée.

« Depuis plus de dix ans, AntemetA et Veeam s’associent pour répondre aux enjeux clients, autour de la gestion des données, en environnement cloud ou hybride. Ce faisant, AntemetA a développé un niveau d’expertise technique exceptionnel, devenant un acteur incontournable de notre écosystème. C’est pourquoi AntemetA a rejoint le cercle restreint de nos partenaires Platinum. Cette reconnaissance n’est pas uniquement liée à leur très haut niveau d’accréditation sur nos solutions, mais valide également un partenariat basé sur l’humain et sur la confiance. De quoi nous prédire un bel avenir commun ! » commente Thierry Lottin, Veeam Country Manager France.

Stéphane Blanc, Président AntemetA, conclut « La gestion et la bonne gouvernance des données sont des sujets stratégiques pour AntemetA et l’ensemble des entreprises. En nous appuyant sur notre Cloud et l’offre de Veeam, nous offrons une réponse concrète aux nombreuses demandes hétérogènes de nos clients.

L’offre Veeam, et notamment Veeam Backup for Microsoft Office 365 vient renforcer notre catalogue de solutions de « Data Management », tout en garantissant une souveraineté des données.

C’est par cette approche de protection globale que les entreprises seront en mesure faire face à un environnement cyber de plus en plus attaqué. »