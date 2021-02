Arcserve et Storagecraft, deux spécialistes de la protection et de la disponibilité des données, annoncent avoir signé un accord définitif de fusion qui leur permettra d’établir le périmètre de leurs actions à la gestion et la protection des charges de travail dans les centres de données, le cloud, les applications SaaS ou les infrastructures de périphérie.

Parmi les effets rapidement attendus de cette union, la création du plus vaste ensemble de solutions de continuité d’activité de premier ordre provenant d’un même fournisseur ainsi qu’un accès direct et accéléré au cloud et à des infrastructures de stockage nouvelle génération pour les utilisateurs.

Les fournisseurs de services d’infogérance, les distributeurs à valeur ajoutée, et les distributeurs bénéficieront d’avantages commerciaux immédiats et la nouvelle entité créée aura une dimension internationale avec des implantations régionales

Les avancées technologiques seront renforcées grâce à la combinaison du portefeuille de propriété intellectuelle et à l’accélération des investissements dans la R&D. Les deux dirigeants actuels sont confirmés à leurs postes dans la nouvelle entité.

Pour Tom Signorello, CEO d’Arcserve, grâce à cette fusion « les organisations n’auront plus besoin de solutions ad hoc qui ne font qu’ajouter à la complexité de leurs solutions de protection. Aujourd’hui comme demain, nous serons mieux placés que tout autre fournisseur face aux évolutions des workloads et des infrastructures ».