Arcserve, spécialiste de la protection des données, annonce la version 8.0 de UDP (Unified Data Protection), sa solution de protection de l’ensemble des infrastructures, y compris hyperconvergentes, contre la perte de données, les cybercriminels et les menaces de type ransomware.

Cette version 8.0 apporte essentiellement deux nouveautés : une lutte renforcée contre les ransomwares et de nouvelles intégrations.

Pour lutter plus efficacement contre le fléau du moment, autrement dit les rançongiciels, UDP 8.0 s’intègre désormais de façon totalement transparente à Sophos Central. Cette solution utilise un réseau neuronal de type deep learning pour lutter contre les ransomwares et détecter les malwares connus et inconnus afin de protéger les sauvegardes contre les activités malveillantes. En outre, Arcserve UDP 8.0 protège également les sauvegardes contre les modifications grâce à un stockage immuable sur Amazon AWS S3, qui repose sur le verrouillage d’objets AWS.

L’intégration d’ArcServe avec l’environnement cloud privé hyperconvergé de Nutanix a également été considérablement repensé et amélioré avec notamment la prise en charge de la sauvegarde des charges de travail Nutanix Files et l’utilisation de Nutanix Object comme cible de sauvegarde, en plus de la prise en charge de Nutanix AHV pour la reprise après sinistre et la sauvegarde de Nutanix Hyperconverged Infrastructure (HCI). Cela permettra non seulement de protéger les charges de travail critiques HCI d’éventuelles pertes, mais aussi de réduire le temps passé à gérer les récupérations et sauvegardes en fournissant une interface utilisateur simplifiée basée sur le web.

Dans un même ordre d’idées, Arcserve UDP 8.0 protège maintenant les sauvegardes Oracle contre les pertes de données, les catastrophes et les ransomware grâce à une intégration native de protection des données via Oracle Recovery Manager (RMAN). Grâce à cette intégration, les administrateurs de bases de données Oracle pourront sauvegarder et récupérer l’ensemble de leurs installations Oracle, y compris les bases de données autonomes et les clusters RAC

Ivan Pittaluga, CTO d’Arcserve, ajoute: « Nous ne protégeons pas seulement les données sur le hardware, le SaaS, le cloud et HCI, mais nous ajoutons également une couche de protection supplémentaire en intégrant les meilleures solutions de cybersécurité dans leurs catégories ».