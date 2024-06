ASC Technologies, l’un des principaux fournisseurs d’outils complets d’enregistrement et d’analyse décroche la certification Webex Calling de Cisco, l’un des principaux fournisseurs de technologies de collaboration optimisant le travail hybride et l’expérience client. Cette certification distingue ASC comme l’un des rares fournisseurs mondiaux autorisés à fournir des fonctionnalités d’enregistrement pour les communications Webex Calling. Cette fonctionnalité est essentielle pour les organisations des secteurs réglementés qui doivent adhérer à des normes de conformité strictes.

L’un des principaux avantages de la solution ASC est la configuration simple et rapide dans Webex Control Hub, qui garantit un haut niveau de convivialité. De plus, ASC permet la migration de solutions On premise vers le cloud en transférant de manière transparente les enregistrements vers l’environnement cloud. Cette étape permet aux organisations d’accélérer leur transformation numérique et de profiter des services basés sur le cloud. De plus, les analyses basées sur l’IA, optimisées par les solutions d’ASC, aident les organisations à obtenir une vue complète de leurs communications, à enrichir les relations clients et à rationaliser les processus de conformité et de gestion des risques.

« En tant qu’entreprise établie sur le marché depuis 60 ans, nous considérons la certification de Webex Calling non seulement comme une confirmation de notre expertise technologique, mais aussi comme une promesse envers nos clients et partenaires, déclare le Dr Gerald Kromer, CEO d’ASC Technologies. Nous nous engageons à fournir des solutions innovantes et fiables qui répondent aux exigences des technologies de communication actuelles tout en garantissant les exigences de conformité de nos clients. »

Cette certification constitue une nouvelle étape dans le partenariat fructueux entre ASC et Cisco, qui existe déjà depuis vingt ans.