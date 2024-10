ASC Technologies, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’enregistrement et d’analyse de communications, annonce la disponibilité de l’intégration Copilot pour Recording Insights.Développé dans le cadre du programme d’adoption technique de Microsoft 365 (TAP), ce plug-in positionne ASC parmi les premières entreprises à permettre l’accès et le contrôle de la solution d’enregistrement et d’analyse de données IA via Copilot.

Les clients de Recording Insights bénéficient d’une efficacité accrue. Le plug-in permet aux utilisateurs d’exécuter des enregistrements et des fonctionnalités de Recording Insights via Copilot. Le plug-in Copilot pour Recording Insights offre de nombreux avantages aux utilisateurs :

Efficacité accrue : en interagissant via Copilot, les utilisateurs peuvent accéder aux enregistrements et effectuer des analyses plus rapidement et plus facilement, ce qui améliore considérablement le flux de travail.

Convivialité : le fonctionnement intuitif du plug-in Copilot permet aux utilisateurs peut versés vers la technologie d’utiliser toutes les fonctionnalités de Recording Insights.

Productivité accrue : grâce à des processus automatisés et des commandes rapides, les entreprises gagnent un temps précieux qu’elles peuvent investir dans d’autres tâches importantes.

Gerald Kromer, PDG d’ASC, commente : « La participation au programme Microsoft Copilot Private Preview a été une étape importante pour ASC. Nos clients bénéficieront de l’intégration transparente de la technologie Copilot, améliorant ainsi leur efficacité et leur productivité. Nous sommes fiers d’être à la pointe de l’innovation technologique en collaboration avec Microsoft et en offrant à nos clients des solutions de premier ordre. »

« L’intégration de Copilot à notre plateforme Recording Insights nous permet d’offrir un outil encore plus intuitif à nos utilisateurs. Cela souligne notre engagement à investir en permanence dans des technologies avancées pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. »

«Cette intégration renforce notre collaboration avec Microsoft autour des nouveaux usages de l’IA & de Copilot dans les entreprises. Dans le cas de nos clients du secteur de la finance, cela contribue à réduire les risques et à simplifier leur activités de conformité » précise Eric Buhagiar, Directeur Général d’ASC France.