Faisant suite aux demandes de nombreux clients qui ne trouvent pas de solutions complètes pour passer instantanément au télétravail dans le respect des normes de sécurité et de conformité ASPSERVEUR et ATEMPO, tous deux membres d’HEXATRUST, unissent deux de leurs produits phares afin de proposer une suite logicielle pouvant être mise en œuvre en quelques minutes. La fourniture d’un pc portable préconfiguré est proposée en option.

Le télétravail ne se borne pas aux moyens de télécommunication qui sont déjà pour la plupart déjà présents en entreprise comme à domicile. La téléphonie unifiée et la visioconférence ont déjà été très largement adoptées lors de la première vague de COVID-19. La priorité est désormais de pouvoir travailler à distance de manière collaborative en facilitant les échanges entre les collaborateurs, sans perte de donnée ni interruption d’activité en dépit d’une cybercriminalité hyperactive et dans le respect du RGPD.

Sébastien ENDERLE, CEO d’ASPSERVEUR :

« L’idée maitresse est de pouvoir retrouver sur un pc portable son environnement de bureau habituel, les fichiers et dossiers ainsi que les suites logicielles mais aussi de permettre aux collaborateurs d’échanger et de travailler ensemble sur un fichier et de sauvegarder le tout avec un historique. Ce type de produit existe déjà mais ils sont coûteux et complexes à mettre en œuvre et à utiliser. Ils nécessitent de l’administration et de la gouvernance dans le contexte RGPD actuel. Notre solution est proposée en mode Cloud et ne nécessite aucune formation coté utilisateurs grâce à sa simplicité et son ergonomie. »

La plateforme proposée permet, via un simple navigateur et un agent, d’accéder aux services suivants :

La synchronisation des données de votre poste de travail ou serveur d’entreprise ;

Le travail collaboratif sur les fichiers, l’édition de documents en ligne ;

Le partage sécurisé de vos documents en interne ou en externe ;

Le versioning et l’historisation des fichiers modifiés ;

La sauvegarde et la récupération autonome des fichiers ou d’une machine complète ;

La protection continue contre les Ransomware ;

Le tout est hébergé dans le Cloud souverain d’ASPSERVEUR et bénéficie de la conformité RGPD, de contrats de droits français, des certifications ISO 27001 et HDS sur les 6 périmètres, de l’accréditation PCI-DSS et de l’agrément permettant la conformité aux dispositifs de Protection du Patrimoine Scientifique et Technique national (Zone à Régime Restrictif).

Enfin, des options sont proposées afin de s’adapter aux impératifs des entreprises utilisatrices.

Vous pourrez contracter des liens VPN ou MPLS, l’authentification multifacteurs, des firewalls dédiés, la suite Microsoft Office ou des dock-stations et écrans pour vos stations de travail distantes.

La solution est proposée à partir de 19,90 € par mois et par utilisateur pour la suite logicielle seule et à partir de 59,90 € par mois et par utilisateur pour la version comprenant le Laptop.