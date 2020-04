L’expression « disruption » est souvent utilisée dans le monde de la technologie. Que ce soit pour décrire un groupe d’entrants plus agiles sur le marché, un changement de comportement des clients, une technologie révolutionnaire ou simplement de nouvelles façons de faire les choses, la disruption est partout. Alors que le virus COVID-19 se répand dans le monde entier, nos habitudes de travail et de vie sont remises en question, replaçant la disruption au cœur du contexte actuel.

Selon l’endroit où nous nous trouvons, nous en ressentirons les effets différemment. En France par exemple, les informations de janvier dernier sur la situation en Chine étaient alarmantes, mais nous ne nous sentions pas pour autant très menacés à ce stade. Et pourtant, le virus s’est vite propagé et nous touche désormais de plein fouet, tout comme plein d’autres pays dans le monde. Depuis le confinement, l’économie tourne au ralenti. Certaines entreprises ont dû stopper leurs activités, quand d’autres doivent s’adapter au télétravail.

Le COVID-19 a mis en lumière le fait que de nombreuses entreprises doivent revoir et reconsidérer la manière dont elles se préparent face aux situations imprévues, qu’elles soient locales ou mondiales.

S’attendre à l’inattendu

Le coronavirus est désormais au cœur de l’actualité dans le monde entier. Mais il n’y a pas si longtemps, les feux de forêt bouleversaient la vie de nombreux Australiens. Notre bureau Avanade à Canberra a été fermé pendant quatre semaines en raison de la mauvaise qualité de l’air par exemple.

Ce ne sont pas seulement les événements soudains qu’il faut gérer – pensons également à notre responsabilité sociale collective à long terme. Il ne faut pas oublier que le développement durable devient une préoccupation de plus en plus pressante. Le changement est inévitable. Les entreprises doivent être prêtes à réagir et à s’adapter, que ce soit pour minimiser les risques ou saisir les opportunités.

La continuité des activités en cas de crise

Chez Avanade par exemple, nous avons donc très tôt adopté des pratiques de travail à distance et flexibles pour adapter et faire évoluer nos pratiques, notre expérience et notre expertise dans le domaine. Avec la propagation du COVID-19 et dès l’annonce du confinement en France faite par le gouvernement en mars dernier, la transition a été très rapide et la totalité de nos collaborateurs travaille à distance.

Bien évidemment, l’adoption de pratiques de travail plus flexibles peut poser différents problèmes selon les organisations. Or, les fonctionnalités et l’accessibilité offertes par les différentes plateformes de travail existantes devraient permettre à quasi toute entreprise d’adopter un nouveau modèle de travail à distance. Alors, pourquoi en sommes-nous là aujourd’hui ?

Quelles mesures pratiques adopter afin de maintenir l’activité de son entreprise ?

#N° 1 – La technologie n’est qu’une pièce du puzzle

Quelle que soit la plateforme de travail utilisée, les solutions et outils ne font pas tout. Bien sûr, ils donnent la capacité technique de travailler à distance mais ils ne garantissent pas l’épanouissement des employés.

Afin de garantir le succès de la mise en place du télétravail, la technologie doit être intégrée dans un processus plus large de transformation de l’environnement de travail.

Il faut commencer par des éléments de base puis introduire d’autres fonctionnalités au bon moment et au bon rythme. Dans notre cas, cette approche plus réfléchie et plus globale a permis aux employés de se sentir à l’aise et de bénéficier d’une expérience efficace, même s’il s’agit de collaborer avec des équipes éloignées géographiquement.

#2 – Réimaginer les méthodes de travail

Certains métiers et notamment le nôtre, impose souvent aux équipes de travailler sur site, dans les locaux des clients, ou de se déplacer dans le cadre de réunions. Avec la situation actuelle, il faut s’adapter et prendre en compte la manière dont les équipes travaillent, mais aussi la manière dont elles délivrent leur travail à leurs clients.

Grâce à une solide infrastructure Cloud qui sous-tend les plateformes de travail comme Office 365, Microsoft Teams, SharePoint et d’autres – il est alors possible de continuer à délivrer de manière transparente et de maintenir le même niveau de collaboration et d’échanges en groupe.

#3 – Le bien-être des employés sur le lieu de travail virtuel

L’un des aspects les plus difficiles du travail à domicile est l’isolement social et la solitude. Ce phénomène est naturellement amplifié par le confinement.

De nombreuses initiatives peuvent être mises en place pour y remédier :

Par exemple, nous encourageons les pauses café ou déjeuners virtuels afin que les employés continuent à bénéficier d’interactions sociales avec leurs collègues, ou encore les micro-breaks afin qu’ils puissent avoir du temps pour leurs enfants. Nous encourageons également nos équipes à prendre régulièrement des pauses-écrans, à faire de l’exercice et à prendre soin d’elle et de leur famille en cette période délicate. Nous renforçons notre communication auprès de nos employés sur la situation, afin qu’ils soient bien informés des mesures prises et des initiatives en place. Et grâce à la technologie, nous maintenons autant d’interactions sociales qu’au bureau, si ce n’est plus, en les recréant dans un cadre virtuel.

Que ce soit en raison d’une disruption mondiale ou dans le cadre d’une initiative plus large en faveur de l’expérience des salariés, les entreprises du monde entier doivent repenser leur approche en matière d’environnement de travail et adopter une plus grande flexibilité. L’après COVID-19 sera différent et les modes de travail vont changer.

Préparons-nous !

Par Emmanuelle Berthier, Directrice Générale d’Avanade France