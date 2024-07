Ce dimanche, Atos serait parvenu à un accord de restructuration financière avec ses créanciers et ses banques. Un accord de principe que doit encore être finalisé en juillet mais qui pourrait enfin assurer la sauvegarde de l’ESN française.

Approche-t-on enfin de la fin de la saga Atos ? Il est encore trop tard pour le dire. Mais une chose semble désormais acquise (quoique rien ne le soit dans cette saga), ça ne sera ni Layani, ni Kretinsky !

Au bord du gouffre, le sauvetage d’Atos viendra finalement très probablement de ses banques et de ses créanciers. Le groupe annonce « être parvenu à un accord sur les principaux termes d’un plan de restructuration financière avec un groupe de banques et de porteurs d’obligations ».

Dit autrement, les créanciers ont finalement estimé que la meilleure solution était finalement qu’ils reprennent ensemble les reines du fragile géant informatique et le sauve d’un dépôt de bilan annoncé à la rentrée si aucune solution n’est trouvée.

Pour l’instant, seul un accord de principe a été trouvé. Le groupe s’accorde jusqu’à la fin du mois de juillet pour le concrétiser.

Cet accord prévoit notamment une conversion en capital des dettes financières d’Atos (4,8 milliards d’euros !!!!) à hauteur de 2,8 milliards d’euros (augmenté des intérêts non payés), portant le montant total de dettes converties à 2,9 milliards d’euros ainsi qu’une réduction de l’endettement net de 3,1 milliards d’euros conformément à l’objectif d’un profil de crédit BB d’ici 2026.

Mais effacer la dette ne suffira pas à sauver le groupe. Les créanciers participant à l’opération de sauvetage s’engagent parallèlement à apporter 233 millions d’euros par le biais d’une augmentation de capital ainsi qu’un apport situé entre 1,5 milliard d’euros et 1,675 milliard d’euros de Nouveaux Financements Sécurisés (new money debt) répartis à parts égales entre les créanciers bancaires et les porteurs d’obligations émises par Atos.

Bien évidemment, un tel plan va entrainer une dilution massive des actionnaires actuels d’Atos qui ne détiendront alors même pas 0,1% du capital social mais qui pourront néanmoins participer aux augmentations de capital prévues.

Le détail complet de la restructuration financière et du plan de sauvegarde est disponible ici :

Point de marché – 30 juin 2024 – Atos

