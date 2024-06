Chaque semaine, InfoNews Hebdo propose d’attaquer le Week-End par un décryptage des temps forts de l’actualité IT. Au sommaire de cette émission : Qualcomm et la révolution ARM du PC, la tumultueuse transition de VMware depuis son rachat VMware, la souveraineté éclairée par le Clusif, Atos vers une nouvelle ère, des RSSI en quête d’écoute et la fusée IA qu’est Mistral AI…

« Chers internautes… », bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité IT. Jean-François Le Nilias et Guy Hervier sont bien évidemment aux commandes de ce nouvel épisode pour pour analyser les dernières tendances et les sujets chauds du moment.

Et on commence cette semaine avec la révolution ARM de Windows menée par Qualcomm dont les ambitions – affichées par son CEO – ne passent pas inaperçues. En effet, il prévoit de capter 40 à 70% du marché des PC dans les prochaines années… Rien que ça… Mais est-ce réaliste ?

L’onde de choc du rachat de VMware par Broadcom ne cesse de faire des vagues. Une étude de Cloudbolt révèle l’inquiétude des DSI face à l’avenir de VMware sous la houlette de Broadcom. Et les DSI se montrent très interrogatifs sur l’avenir de leurs infrastructures IT. Nos animateurs décryptent les enjeux et les perspectives de cette transition délicate.

Souveraineté ou Confiance… Le Clusif apporte sa contribution au débat avec une liste de 15 critères pour évaluer le niveau de confiance des services cloud. On vous dit ce que l’on en pense.

Mistral AI continue de briller au firmament de l’IA française et européenne. Elle réalise sa troisième levée de fonds en 1 an d’existence : 600 millions d’euros qui portent sa valorisation à 6 milliards d’euros. Jean-François et Guy explorent les raisons de ce succès et les défis à venir pour cette startup prometteuse.

Fleuron de l’informatique française mais fleuron en grande difficulté car criblé de dettes, Atos a choisi sa voie de salut en la personne de David Layani et son consortium Onepoint.

On n’oublie par la sécurité et les RSSI qui sont toujours autant sous pression et qui peinent toujours autant à faire comprendre aux dirigeants l’importance cruciale de la cybersécurité. Une étude Trand Micro montre l’ampleur des défis et invite les RSSI à devenir communicants.

Quant au clin d’œil de la semaine, il est à destination de l’IA au service du FISC. Faut-il s’en inquiéter ? Oui, si vous avez une piscine non déclarée…

Bienvenue dans InfoNews Hebdo…

      

USI 2024, le 24 juin au quai Branly à Paris

La technologie dans l’exercice de la souveraineté : comment s’écrivent les nouvelles règles du jeu ?

Pour s’inscrire : https://www.usievents.com/

