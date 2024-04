Au sommaire d’InfoNews Hebdo cette semaine, les entreprises et les AI PC, les nouveaux modèles IA LLama 3 et Phi-3, les plaintes à la CNIL, le FISA, la réponse du CISPE et un plan de simplification…

Comme tous les vendredis, retrouvez Guy Hervier et Jean-François Le Nilias pour un déchiffrage de l’essentiel de l’actualité IT de la semaine.

Et pour débuter cette émission, nos animateurs s’attardent sur une étude de Forrester qui montre que les entreprises sont plutôt intéressées par le concept de l’AI PC mais ne sont pas pressées. Et elles ont raison. D’abord parce que les usages sont encore indéterminés, les applications pas encore vraiment là, le système Windows pas tout à fait prêt et les machines PC attendent les processeurs ARM pour réellement se réinventer.

Et puisqu’on est dans l’IA, la semaine a été plutôt mouvementée du côté des annonces avec notamment un nouveau LLM qui redéfinit les standards de performance dans l’univers open source avec LLama 3 de Meta et ses 400 milliards de paramètres ! À l’autre bout du spectre, Microsoft montre avec Phi-3 qu’il est possible de produire des LLM aussi doués mais avec nettement moins de paramètres en limitant le spectre de capacités et en les associant à des données bien qualifiées.

Dans un registre très différent, la CNIL a présenté son rapport d’activité 2023 avec des plaintes en hausse et 42 sanctions prononcées pour un montant global de 89,17 M€.

De l’autre côté de l’atlantique, les USA ont renforcé leur FISA qui autorise les agences de renseignement américaines à collecter sans mandat et de façon massive, les données numériques des personnes non américaines. Ce qui a fait réagir le Cigref mais ne semble toujours pas faire fléchir l’Europe qui a retiré à l’EUCS toute sa substantifique moelle en supprimant l’obligation d’utiliser des clouds souverains.

Retour de notre côté de l’atlantique où le CISPE a répondu cette semaine à l’email de Hock Tan, le CEO de Broadcom, qui avait tenté de calmer le jeu et la colère des fournisseurs de Cloud Européen. « Broadcom se fout de notre gueule », disent en substance les membres du CISPE qui appellent la Commission européenne à se saisir du dossier.

Enfin, nos animateurs se penchent sur le plan de simplification administrative pour les entreprises, présenté par le ministre de l’Économie, avec l’idée de remplacer la paperasse par un peu plus d’IT !

     

AU SOMMAIRE DE CET EPISODE :

EN BREF

Des PC IA : oui mais un peu plus tard

Du nouveau sur le front de l’IA

Les plaintes à la hausse selon la Cnil

>> La CNIL publie son rapport annuel 2023

Quelle réaction de l’Europe au FISA ?

CISPE à Broadcom : la réponse à la réponse

LE DOSSIER

Administration : plus de simplification et d’IA

LE RENDEZ-VOUS

Viva Tech – Du 22 au 25 mai 2024 à Paris

INSOLITE

Les Français aiment et craignent l’IA