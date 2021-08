Spécialiste des solutions réseau basées sur le cloud, Extreme Networks annonce son intention d’acquérir Ipanematech, la division SD-Wan d’Infovista. Comment interpréter ce premier pas vers le SASE de ce spécialiste ? Réponses de Rémi Thomas, le CFO d’Extreme Networks…

L’entreprise étendue n’est pas un mythe. C’est une réalité qui se dessine au travers du système d’information. Avec le cloud, le Edge et le télétravail, tout SI est désormais étendu… inévitablement. Et ce SI étendu repose fatalement sur un réseau de plus en plus distribué. Pour gérer la complexité inhérente à une telle architecture afin d’en simplifier la gestion, d’en offrir une visibilité globale et de faciliter sa sécurisation, des acteurs comme Extreme Networks réinventent la gestion du réseau au travers de consoles de gestion dans le cloud.

Pour assurer une continuité de connectivité dans cet univers réparti à travers les clouds, les Edges, les endpoints (dont la plupart sont hors murs et mobiles) et les infrastructures internes, les acteurs phares de l’univers réseau ont ces dernières années presque tous investi dans le SD-WAN entraînant une forte consolidation du marché : Cisco a racheté Viptela, VMware s’est offert VeloCloud, Palo Alto Networks a acquis CloudGenix et HPE a absorbé Silver Peak.

Extreme Networks annonce cette semaine son intention d’acquérir Ipanematech, la division SD-WAN d’Infovista (qui a acquis Ipanema Technologies en 2015, un spécialiste du WAN né en France à la fin des années 90). Ipanematech compte 400 entreprises clientes et dispose de centres de développements en France et en Virginie (USA). Cette acquisition qui devrait être finalisée en octobre 2021 est évaluée à 60 millions d’euros (soit environ 73 millions de dollars) et sera réalisée entièrement en cash, sous réserve des approbations et ajustements habituels.

Cette acquisition est destinée à renforcer l’offre d’ExtremeCloud en y ajoutant des fonctionnalités SD-WAN sécurisées modernes qui aideront nos clients à avoir plus de visibilité et de contrôle sur la continuité de leurs activités.

La solution d’Ipanema ajuste automatiquement et dynamiquement les flux de trafic applicatif en fonction des conditions du réseau en temps réel, ce qui permet d’accroître les performances et d’améliorer la qualité d’expérience, et ceci même dans des conditions diverses sur différents types de connectivité WAN gérés dans le Cloud.

Extreme prévoit de tirer parti de ces capacités pour établir une solution infiniment distribuée et sécurisée au sein de son portefeuille ExtremeCloud. Objectif avoué : « ajouter plus de flexibilité, de capacité et de sécurité lors de la connexion de sites, d’applications et de dispositifs, afin de permettre à Extreme de fournir la meilleure expérience possible à ses clients et à leurs utilisateurs, où qu’ils soient dans leur cheminement vers l’entreprise étendue ».

La solution permettra également à Extreme Networks de disposer d’un cadre solide pour faire évoluer progressivement ExtremeCloud vers des offres SASE.

Un autre bénéfice majeur est l’acquisition des talents d’Ipanema : Extreme y voit l’opportunité de créer un autre centre d’excellence technologique et d’étendre sa présence en Europe.

Pour mieux comprendre les motivations d’Extreme et la stratégie de l’entreprise, Rémi Thomas, CFO d’Extreme Networks a accepté de répondre à nos questions.