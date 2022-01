Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce la sortie de la version 9.10 de sa plateforme cloud de distribution et de gestion des produits d’assurance IARD, Prima P&C.

Cette nouvelle version, présentée lors de son Club Utilisateurs en novembre dernier, s’inscrit dans la volonté de proposer la solution métier de référence pour la gestion des contrats et sinistres IARD. La version 9.10 inclut ainsi une gestion des recours couvrant l’intégralité des besoins métier et l’intégration des dernières évolutions règlementaires. Elle multiplie surtout les possibilités d’interfaçages pour une expérience utilisateur assureurs et assurés toujours plus complète et efficace.

Une gestion des recours qui couvre l’intégralité des besoins métier

La version 9.10 de Prima P&C a vu la finalisation des travaux visant à proposer aux assureurs une synthèse financière complète en matière de gestion des sinistres IARD et notamment à couvrir l’intégralité des possibilités de recours. Désormais, toutes les options sont intégrées dans l’application et totalement paramétrables par l’utilisateur, qu’il s’agisse de recours conventionnels ou libres. Le gestionnaire peut également créer et traiter dans le même écran les contestations ainsi que les procédures d’escalades pour une vision 360° de la synthèse financière de ses sinistres.

Une application ouverte à l’écosystème métier

La version 9.10 de Prima P&C s’interface avec de nombreuses solutions afin de proposer une expérience complète aux utilisateurs ainsi qu’une grande variété de microservices.

Pour cette nouvelle version, les travaux d’intégration concernent principalement les modules transverses proposés par Prima Solutions comme Prima Selfcare, le portail de communication totalement paramétrable développé par l’éditeur pour faciliter la communication entre assureurs et assurés. Grâce à cette interface connectée à Prima P&C, les assurés (entreprises ou particuliers) peuvent réaliser leurs devis, souscrire et consulter leurs contrats gérés dans Prima P&C.

Prima P&C 9.10 s’ouvre aussi à des applications externes pour une gestion toujours plus performante des contrats et sinistres IARD. « Parmi nos connecteurs les plus récents, citons l’interface avec Monk, la solution d’intelligence artificielle d’inspection visuelle et de chiffrage automobiles », commente Hugues Delannoy. « Monk permet, grâce à sa technologie d’intelligence visuelle, de détecter, classifier, analyser la réparabilité et chiffrer les dommages, afin d’orienter le sinistre. Cette interface vient simplifier et accélérer le parcours des assurés en cas de sinistre automobile, améliorant le NPS et la productivité des assureurs. C’est une véritable révolution pour le marché ! »

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/avec-prima-pc-9-10-prima-solutions-propose-une-solution-cloud-ouverte-et-100-metier-pour-une-gestion-toujours-plus-efficace-des-contrats-et-sinistres-iard/