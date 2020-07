L’arrivée des capteurs connectés dans les chaines de productions industrielles a eu deux effets majeurs. Les volumes de données envoyés vers les centres de contrôles et les opérateurs ont considérablement augmentés, rendant difficiles les traitements et analyses. Seconde conséquence, ces masses d’informations collectées sont suffisamment volumineuses pour pouvoir être exploitées par de l’intelligence artificielle. C’est justement sur ce créneau qu’Aveva positionne son application Insight OMI (Operation Management Interface) nouvelle composante phare de sa plateforme « Aveva System Platform » (anciennement Wonderware) pour aider à la prise de décision des opérateurs et également pour améliorer la souplesse opérationnelle globale.

Il s’agit de l’une des premières applications de l’industrie à utiliser l’intelligence artificielle en temps réel pour aider à la prise de décision des opérateurs et également pour améliorer la souplesse opérationnelle globale.

Les informations et les anomalies affichées, en temps réel, sur un système de visualisation OMI contextuel seront utiles aux opérateurs, ingénieurs et responsables d’exploitation de divers secteurs tels que l’eau et les eaux usées, l’énergie, ou l’alimentation et les boissons, entre autres. Les utilisateurs reçoivent une notification précoce, calculée par l’IA, qui leur permet de résoudre rapidement les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques et ne provoquent des temps d’arrêt imprévus ou des pertes de production.

L’interface a été conçue pour que chaque site puisse former rapidement, sans connaissance informatique ou technique particulière, le moteur d’intelligence artificielle afin de l’adapter à leurs exigences propres. Un système de confirmation intuitif – pouce vers le haut ou vers le bas – garantit que les notifications générées par l’IA correspondent bien aux besoins des utilisateurs, dans le respect des contraintes et objectifs de l’entreprise. En production et lorsque des anomalies sont identifiées, elles peuvent être capturées et présentées par l’application dans la solution IHM/SCADA (système de contrôle et d’acquisition de données en temps réel) installée sur le site de l’entreprise, fournissant ainsi directement les informations au moment où les opérateurs en ont besoin.

Pour en savoir plus, voici une petite vidéo de présentation pour découvrir la solution en moins de 2 minutes: