Les entreprises stockent de plus en plus de données dans le cloud. Désormais, les leaders du stockage ne sont plus ceux que l’on croit…

Depuis quelques années déjà, IT Brand Pulse explique que les grands cabinets d’analyse qui décryptent le marché IT du stockage font fausse route en se focalisant sur les seules données de vente des grands fournisseurs de baies. Pourquoi ? Parce que les entreprises stockent de plus en plus d’informations dans le cloud au point désormais d’avoir souvent bien plus de data dans le nuage que sur leurs baies « on-premises ». Dès lors, il serait bien plus logique d’intégrer dans les « palmarès » des acteurs du stockage d’entreprise les services proposés par les grands hyperscalers.

Ainsi, si l’on se base sur les chiffres de vente publiés par IDC tous les trimestres, le marché du stockage au troisième trimestre 2020 (on attend les résultats Q4 2020 dans les prochaines semaines) a décliné de 1,4%, par rapport au même trimestre 2019, pour atteindre les 6,8 milliards de dollars.

Les ventes sur le trimestre représentent une capacité de stockage globale de près de 19 exaoctets (19 000 Po).

Selon le classement établi par IDC, Dell EMC arrive en tête des ventes avec un chiffre d’affaires sur le stockage de près 2 milliards de dollars. HPE/H3C Group arrive en seconde position avec 733 millions de dollars devant NetApp en troisième place avec ses 638,5 millions de dollars de CA.

Mais ce classement n’intègre pas les vendeurs de stockage as a service dans le cloud. Or eux aussi fournissent bien des téraoctets d’espace disque aux entreprises, certes sous forme de services et placés dans le cloud. Mais cela reste d’abord et avant tout de l’espace de stockage commercialisé aux entreprises.

IT Brand Pulse estime aujourd’hui que les géants du IaaS que sont AWS, Azure ou GCP réalisent entre 15 et 20% de leurs recettes « IaaS » sur les services de stockage.

Si on se base sur les annonces de résultats d’AWS et Azure en matière de IaaS ainsi que les études de Synergy Research, cela signifie que le chiffre d’affaires « Stockage » d’AWS est compris entre 1,74 et 2,32 milliards de dollars.

Si on moyenne, on obtient un CA « plausible » de 2,03 milliards de dollars ce qui fait d’AWS le plus grand fournisseur de stockage au monde, significativement devant Dell EMC !

En appliquant la formule à Azure, on obtient un CA « Stockage » compris entre 948 et 1 264 millions de dollars. Le cloud Microsoft figurerait donc derrière Dell EMC mais clairement devant le numéro 2 HPE !

Une chose est sûre, le « Stockage as a Service » est aujourd’hui une commodité largement inscrite dans le paysage. Les entreprises l’exploitent de plus en plus pour stocker les données provenant de l’IoT et du Edge, pour rassembler toutes leurs données analytiques sur des entrepôts cloud comme Snowflake ou Azure Synapse, ou pour disposer d’un archivage ou d’une sauvegarde à bas coût. Cette part croissante des espaces clouds explique peut-être aussi la baisse enregistrée par les acteurs historiques du marché.