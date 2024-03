L’éditeur Axonaut valide la pertinence de son offre et de son positionnement en annonçant une nette accélération de sa croissance et un chiffre d’affaires en forte hausse sur son dernier exercice. En 2023, ce dernier s’est élevé à 5 millions d’euros contre 3 millions d’euros en 2022.

Fondée en 2017 par Nicolas Michel et Nicolas Ricard, Axonaut est un logiciel en ligne qui transforme la gestion des TPE et PME françaises. Dans une interface claire et intuitive, les utilisateurs retrouvent des outils pensés pour le quotidien d’un dirigeant 2.0 : comme la facturation électronique, les cycles de vente, la dématérialisation des dépenses et le rapprochement bancaire automatique. Avec 60 000 utilisateurs récurrents, cet outil développé d’abord en interne pour se libérer des tableurs Excel, est devenu aujourd’hui un acteur clé dans la transformation numérique des TPE et PME. En 2023, plus de 2 millions de factures électroniques étaient émises par les clients d’Axonaut représentant 8 milliards d’euros facturés TTC depuis la plateforme.

Une croissance reposant sur la qualité et la fidélisation

Axonaut connaît depuis son lancement une formidable traction qui s’explique par : un déploiement croissant de sa solution auprès des TPE, une fidélisation de sa base installée et un effet recommandation massif qui lui permet d’accueillir chaque mois près de 500 nouvelles entreprises clientes. De plus, l’éditeur innove en continu pour enrichir son offre et améliorer son avantage concurrentiel sur un marché en recherche de solutions efficaces et opérationnelles.

Consolider ses positions sur des secteurs stratégiques et lancer une nouvelle offre en 2024

Sur les prochains mois, Axonaut ambitionne de renforcer ses positions auprès des Experts-comptables qui sont une cible et des prescripteurs de premier plan pour l’éditeur. Dans ce contexte, une équipe dédiée sera constituée. Enfin, Axonaut va aller encore plus loin en lançant une offre Compte Pro qui sera prochainement annoncée. Ce faisant, l’éditeur sera en mesure de conjuguer et connecter dans un environnement unique outils de gestion à valeur ajoutée et comptes bancaires.

Nicolas Ricard, PDG et cofondateur d’Axonaut « Nous sommes fiers d’annoncer cette croissance qui nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre projet d’entreprise. Notre équipe est entièrement mobilisée pour permettre à nos clients TPE et PME de gérer toujours plus simplement leurs opérations en s’appuyant sur une solution pensée et conçue pour eux. Au regard de la croissance exponentielle de nos activités, nous ambitionnons de réaliser plus de 20 % de croissance en 2024. »