L’intégrateur b.workshop, spécialiste des environnements JD Edwards et NetSuite, annonce la disponibilité d’une nouvelle offre à forte valeur ajoutée dans le domaine de la Supply Chain.

Concrètement, le DDMRP est une méthode de pilotage de la planification et de l’exécution multiéchelons à flux tirés visant à protéger et promouvoir les flux. Elle permet d’optimiser les niveaux de stocks pour répondre au mieux à la demande des marchés, en s’appuyant sur des buffers de stocks aux points stratégiques des nomenclatures et du réseau de distribution.

Le DDMRP s’appuie sur la demande ferme plutôt que les prévisions pour générer et gérer les ordres de réapprovisionnement, qu’il s’agisse de fabrications, transferts ou achats externes. Cette méthode ajoute ses innovations à des éléments de concepts reconnus : Material Requirements Planning (MRP), Distribution Requirements Planning (DRP), Lean Manufacturing, Théorie des Contraintes et Six Sigma.

Un séquencement par étapes :

-Positionner les points stratégiques de découplage

-Dimensionner les buffers

-Ajuster dynamiquement les buffers

-Planifier par la demande réelle

-Exécuter les ordres planifiés de manière collaborative et visuelle

Au regard de ces éléments, le DMRP permet d’observer un recentrage des niveaux de stocks sur un niveau plus proche de l’optimal. La gestion vertueuse de ces niveaux de stocks induit des bénéfices importants sur l’ensemble de la Supply Chain, traduits par une amélioration des indicateurs clés (source Demand Driven Institute) : amélioration du taux de service, compression des délais, réduction des stocks et baisse des coûts globaux.

Cette solution, intégrée nativement à JD Edwards, ne nécessite aucun interfaçage. Elle permet d’intégrer très rapidement les logiques DDMRP dans l’environnement du client, avec un effort IT réduit, dans une logique de déploiement par site.