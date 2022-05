L’éditeur Wraptor remporte un nouveau marché en équipant le Groupement de coopération sanitaire (GCS) BAHIA d’un Enterprise Application Integration (EAI) de nouvelle génération et utilisé par les plus grands acteurs du monde de la santé.

La Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle (MSPB) et l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) de Robert-Picqué ont récemment noué une alliance stratégique. Depuis 2012, le GCS BAHIA constitue un nouveau groupement hospitalier civil et militaire non lucratif, unique en France. Cet établissement rassemble les activités sanitaires des deux établissements lesquelles seront toutes localisées sur le site de Bagatelle à partir de 2024. Ce groupement devrait amener une densification de la collaboration déjà existante entre les deux structures et permettre une union d’une partie de leurs forces, dans un contexte économiquement contraint.

Dans ce contexte, la mise en place d’un Système d’information (SI) performant, commun et intégrant l’ensemble des aspects réglementaires s’est positionnée comme une nécessité. Un des objectifs consistait à déployer un Enterprise Application Integration (EAI) adapté aux besoins spécifiques de BAHIA.

Dès lors, une consultation a été lancée pour trouver un nouveau partenaire. Après analyse des offres du marché et évaluation, la plateforme Jeebop a rapidement su faire la différence et a été sélectionnée au regard de ses fonctionnalités, de sa simplicité d’utilisation, des services de support proposés et de son positionnement financier compétitif. Validé début 2022, le projet est aujourd’hui en cours de déploiement au sein du GCS BAHIA. Des premiers flux ont ainsi été déployés avec le support de Wraptor qui a assuré en parallèle une formation auprès des équipes BAHIA. A terme, Jeebop sera en capacité de gérer entre 60 et 80 flux inter applicatifs ( internes, externes, partenaires).

Guillaume Lespinasse, Responsable des Opérations et RSSI du GCS BAHIA s’exprime sur la collaboration lancée et le projet : « Wraptor a su nous proposer une plateforme EAI adaptée à nos attentes et rapidement opérationnelle. Leur bonne implantation dans le secteur de la santé leur permet de saisir rapidement nos enjeux et de nous accompagner dans la mise en place d’un EAI performant et qui pourra simplement évoluer en fonction de nos besoins. »