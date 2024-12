Camunda, leader de l’orchestration des processus, a annoncé la nomination de Barbie Brewer au poste de « Chief People Officer ». Elle apporte plus de 20 ans d’expérience des RH et de la gestion du personnel dans une grande variété de secteurs. Avant de rejoindre Camunda, Barbie Brewer occupait le poste de directrice des ressources humaines chez Safe Security et a, avant cela, dirigé des équipes chez GitLab, Netflix et ClickUp.

Dans son nouveau rôle, Barbie Brewer veillera à ce que l’équipe de Camunda, composée de plus de 500 personnes travaillant à distance, bénéficie d’un environnement de travail de qualité. Depuis le début de l’année, Camunda a embauché plus de 100 collaborateurs, ou « Camundi », afin de soutenir la croissance continue de l’entreprise. Camunda a récemment atteint 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels grâce à l’adoption rapide des solutions du marché de l’orchestration et de l’automatisation des processus.

Parallèlement à l’acquisition de nouveaux talents, Barbie Brewer supervisera tous les domaines liés à la gestion du personnel chez Camunda. Elle jouera également un rôle important dans la promotion de la culture de l’entreprise et de ses valeurs « FAITH » (Focus, Ambition, Integrity, Talent, Humor – Concentration, ambition, intégrité, talent, humour), alors que Camunda continue de constituer une équipe internationale diversifiée, collaborative et hautement productive.

« Je suis enthousiaste à l’idée de continuer à promouvoir la culture d’entreprise unique de Camunda et de soutenir son équipe internationale de collaborateurs travaillant à distance en pleine expansion afin de maximiser son impact », explique Barbie Brewer, directrice des ressources humaines de Camunda. « C’est une période passionnante pour rejoindre l’entreprise, car la demande du marché en matière de capacités d’orchestration et d’automatisation des processus augmente rapidement. Ensemble, les équipes et les technologies de Camunda sont un véritable facteur de différenciation. J’ai donc hâte d’aider l’entreprise à se distinguer. »

« En tant qu’entreprise internationale composée d’équipes diversifiées en télétravail, la performance et le développement personnel sont des priorités absolues », déclare Jakob Freund, PDG et cofondateur de Camunda. « Nous sommes ravis d’accueillir la riche expérience de Barbie Brewer, alors que nous continuons à faire progresser l’entreprise et à avoir un impact sur le marché. Nos collaborateurs sont au cœur du succès de Camunda, et il est donc important qu’en retour nous soutenions leur développement. »