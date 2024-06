Le Club des Dirigeants Réseaux et Telecoms (CDRT), une association de référence sur le marché des télécoms et des communications d’entreprises en France, annonce la nomination d’un nouvel administrateur qui sera également son référent pour piloter et gérer les relations internationales.

Le CDRT est un club de dirigeants d’entreprises, de sociétés de services en télécommunications et réseaux et toutes entreprises impliquées dans la convergence informatique et télécoms. Sa mission consiste notamment à favoriser les échanges et les relations entre ses membres, à développer un réseau unique d’affaires, à réfléchir sur l’évolution du marché des télécommunications et de la convergence avec l’informatique ou encore à partager des savoirs et des expériences à travers la mise à disposition de supports techniques et d’informations. À ce jour, le CDRT regroupe plus de 243 membres.

Dans le cadre de son mandat, Bertrand POURCELOT veillera notamment à développer les relations internationales du CDRT et à mettre en lumière la pertinence du groupement en tant que représentant du marché français auprès des autres pays. Parmi ses missions, il gérera notamment les relations avec les différents analystes, sociétés de conseil et autres associations professionnelles (opérateurs, intégrateurs, éditeurs, équipementiers, etc.) en Europe et dans les pays anglo-saxons. Plus globalement, il travaillera avec l’écosystème international au sens large pour suivre les bonnes pratiques, identifier les tendances du marché, les opportunités et challenges à venir.

Actuel CEO d’Enreach For Service Providers suite au rachat de la société Centile, Bertrand POURCELOT bénéficie d’une forte connaissance du marché des télécommunications d’entreprises, du cloud et de l’édition logicielle en environnement critique, où il a occupé de nombreux postes depuis plus de 25 années. À cette occasion, il a su démontrer sa capacité à évoluer dans un environnement international dynamique et à mener à bien des projets de grande envergure avec de nombreux acteurs du monde du logiciel et des télécoms.

Bertrand Pourcelot, administrateur et référent relations internationales du CDRT « Je suis enchanté de rejoindre le CDRT en tant qu’administrateur et remercie les membres de l’association de m’avoir accordé leur confiance. À l’occasion de mon mandat, je mettrai toute mon énergie pour mener à bien ma mission, et développer les relations du CDRT avec des organisations similaires ou complémentaires à l’international, en perpétuant les valeurs de partage, de proximité et de bienveillance du Club »

Le bureau du CDRT représenté par Philippe Sordet « Bertrand Pourcelot bénéficie de toutes les qualités nécessaires pour exercer sa mission avec succès. Impliqué et membre actif du CDRT depuis de nombreuses années, il a su occuper une place de choix dans notre organisation en s’y investissant. L’accueillir parmi notre conseil administration est donc une bonne nouvelle pour notre association et son évolution ses prochaines années. »