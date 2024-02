Betoobe, éditeur français de solutions de gestion du cycle de vie des flottes mobiles d’entreprise, fait évoluer son partenariat avec Lookout, concepteur d’une plateforme de sécurité qui protège les données dans le cloud et préserve les appareils, notamment les mobiles, des malwares et autres menaces.

La sécurité de l’environnement de travail est désormais un sujet stratégique pour les professionnels. Les mobiles ne font pas exception et sont particulièrement exposés aux risques cyber. C’est dans ce contexte que Betoobe investit chaque année des ressources conséquentes pour sécuriser au mieux les environnements mobiles de ses clients et offrir aux gestionnaires de flottes la garantie de gérer simplement ce point central.

En devenant Managed Services Provider (MSP), Betoobe franchit une nouvelle étape et va développer son expertise autour de Lookout. Concrètement, Betoobe pourra désormais opérer de bout en bout l’offre de Lookout pour ses clients : gestion des licences, support, renouvellements et services associés. Les clients de Betoobe pourront donc s’appuyer sur une équipe unique pour bénéficier des apports liés à l’utilisation des technologies Lookout.

Julien FOURNIER, cofondateur de Betoobe « Nous sommes fiers de ce nouveau volet de notre partenariat qui nous permet de proposer à nos clients un service toujours plus intégré, réactif et fluide. Face à la recrudescence des attaques sur les appareils mobiles, qui touchent autant les grands groupes que les PME et ETI, nous prenons l’engagement, chez Betoobe-Connexing, de renforcer notre partenariat afin de protéger efficacement les terminaux mobiles de collaborateurs. »

« Lookout se réjouit de cette nouvelle étape du partenariat avec Betoobe, fruit d’une collaboration étroite construite au fil de nombreux projets. Le lancement par Betoobe d’une offre de sécurité mobile en services managés répond à la nécessité de protéger les usages mobiles avec flexibilité, agilité et efficacité tant les attaques d’entreprises évoluent et intègrent ce nouveau talon d’Achille dans leur stratégie d’attaque” Jean Christophe Prudhomme – Senior Channel Manager South Europe